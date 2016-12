500 plus w realizacji. Do rodzin trafiło ponad 15 mld zł

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska zapewnia, że nie przewiduje żadnych poważnych zmian dotyczących programu "Rodzina 500 plus" w przyszłym roku. Program ruszył 1 kwietnia tego roku i tylko do końca listopada objętych zostało nim niemal 3,8 miliona dzieci do 18 roku życia. Do rodzin trafiło ponad 15 miliardów złotych. Zdaniem resortu dzięki programowi ubóstwo wśród dzieci i młodzieży zmniejszyło się o 70-90 procent.

Raporty o realizacji "500 plus" docierają też do związków zawodowych - podkreśla w rozmowie z IAR wiceprzewodnicząca OPZZ Wiesława Taranowska. Dodaje, że jednoznacznie wynika z nich, że poprawił się poziom życia rodzin, które przed wprowadzeniem programu "500 plus" zagrożone były ubóstwem. - Teraz te rodziny żyją godnie - zaznaczyła Wiesława Taranowska.



Odniosła się też do narzekań pracodawców jakoby przez 500 Plus mieli problem z pozyskiwaniem pracowników, gdyż część kobiet rezygnuje z aktywności zawodowej. Podkreśliła, że w bardzo małych miejscowościach drobni przedsiębiorcy nie płacą wiele, stąd kobiety obliczyły, że bardziej opłacalne jest dla nich pozostanie w domu i dopilnowanie dzieci.



Wiesława Taranowska dodała, że gdyby pracodawcy płacili więcej, matki nie rezygnowałyby z aktywności zawodowej. Według minister Elżbiety Rafalskiej z danych resortu nie wynika, by kobiety przez "500 plus" masowo rezygnowały z pracy.



Od nowego zaś roku płaca minimalna wzrasta do 2 tysięcy złotych. Wprowadzona zostanie też stawka godzinowa dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia lub umowy o świadczenie usług, w tym samozatrudnionych. Stawka ta wyniesie 13 złotych.