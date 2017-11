Abp Jędraszewski apeluje do wiernych o datki

O datki, które zostaną przeznaczone na pomoc potrzebującym w ramach obchodzonego po raz pierwszy w Kościele katolickim Dnia Ubogich zaapelował do wiernych metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski w liście, który w niedzielę jest odczytywany w kościołach archidiecezji krakowskiej.

Zdjęcie Abp Marek Jędraszewski /Adam Wojnar/Polska Press /East News

Ofiary będą zbierane w parafiach do puszek w niedzielę 12 listopada, a święto ubogich w archidiecezji zostanie zorganizowane między 12 do 19 listopada.

Reklama

"Niech Wasza ofiara będzie wyrazem jedności z niosącymi pomoc oraz z tymi, którzy jej często potrzebują. Niech ta jałmużna stanie się owocem łączności wszystkich wiernych krakowskiej archidiecezji" - napisał do wiernych abp Jędraszewski.

"Zachęcam również do odnowienia szlachetnej tradycji naszych przodków wedle przysłowia 'Gość w dom, Bóg w dom'. Niech Święto Ubogich będzie okazją do wzajemnego poznawania się z potrzebującymi i może zaproszenia na niedzielny obiad mniej zasobnego sąsiada, krewnego, kolegi z pracy czy samotnego" - zaapelował metropolita krakowski.

Światowy Dzień Ubogich został ustanowiony przez papieża Franciszka. W tym roku przypada 19 listopada.

Metropolita krakowski w liście przypomniał, że Kraków ma wielowiekową tradycję pomagania ubogim od czasów wykładowcy Akademii Krakowskiej św. Jana Kantego, który niemal 600 lat temu zapoczątkował zwyczaj wprowadzania do profesorskiego refektarza ubogiego spotkanego na Rynku i od czasów sługi bożego Piotra Skargi, który w 1584 r. założył "Bractwo Miłosierdzia Bogarodzice", najstarszą polską organizację wspierającą ubogich znaną obecnie jako Arcybractwo Miłosierdzia.

"W XX wieku tajemnicę miłosierdzia Pana wpisała w swój 'Dzienniczek' św. siostra Faustyna. Pięćdziesiąt lat po śmierci innego świętego miłosierdzia - brata Alberta, ks. kardynał Karol Wojtyła wypowiedział znamienne słowa: 'Jeżeli by nie było miłosierdzia, nie byłoby chrześcijaństwa: to jest jedno i to samo. W służbie miłosierdzia nawet fundusze nie są najważniejsze, nawet domy, zakłady i szpitale nie są najważniejsze (...). Najważniejszy jest człowiek; trzeba świadczyć swoim człowieczeństwem, sobą'" - przypomniał w liście abp Jędraszewski.

Metropolita poinformował, że w archidiecezji krakowskiej przygotowywane jest wydarzenie, którego symbolem i centrum stanie się "Namiot Spotkania" ustawiony na Małym Rynku od 14 do 19 listopada. Będzie to przestrzeń, w której ludzie będą mogli się spotkać, skorzystać z porad specjalistów z różnych dziedzin, wziąć udział w warsztatach, przejść metamorfozę wyglądu, zjeść posiłek i nauczyć się wtórnego wykorzystania produktów, by zapobiec marnotrawstwu.

Od 16 do 19 listopada w Bazylice Mariackiej będą trwały rekolekcje "Ubogi niech do mnie przyjdzie" prowadzone przez ks. Mirosława Toszę i wspólnotę Betlejem.

"Zapraszam wszystkich ludzi dobrej woli do włączenia się w ten szczególny czas świadczenia miłosierdzia potrzebującym, a ofiarodawcom, zespołom charytatywnym i wolontariuszom z różnych dobroczynnych organizacji zaangażowanych w przeprowadzenie tego wydarzenia z serca błogosławię" - napisał abp Jędraszewski.

Małgorzata Wosion-Czoba (PAP)