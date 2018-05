Adam Lach zwycięzcą głównej nagrody Grand Press Photo 2018

Główną nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie Fotografii Prasowej Grand Press Photo 2018 za Zdjęcie Roku otrzymał Adam Lach. Nagrodzona fotografia przedstawia uczestników protestów przeciwko reformom polskiego sądownictwa; zdjęcie powstało w lipcu 2017 r. przed siedzibą Sądu Najwyższego.

Zdjęcie Zdjęcie "Ludzie uczestniczą w proteście przeciwko reformom sądownictwa w Warszawie", autorstwa Adama Lacha /Adam Lach /PAP

Wybraliśmy to zdjęcie, bo przypomniało nam o czymś niesamowicie ważnym - o wolności, wolności słowa, wolności, aby kochać. Pamiętajmy o tym, ze wolność jest podstawą każdej demokracji - powiedział o nagrodzonym zdjęciu przewodniczący jury Grand Press Photo 2018 Stefano De Luigi podczas gali w (dawnym) warszawskim Kinie Praha.

Zwycięskie zdjęcie przedstawia uczestników protestów zorganizowanych przeciwko reformom polskiego sądownictwa. Powstało 24 lipca 2017 roku w trakcie demonstracji, tzw. łańcucha światła, przed siedzibą Sądu Najwyższego w Warszawie.

Jako zwycięzca nagrody głównej Grand Press Photo Adam Lach otrzyma 10 tys. zł.

Do tegorocznej edycji konkursu zgłoszono ok. 4,8 tys. prac, a do finału zakwalifikowało się 65 zdjęć pojedynczych i 15 reportaży. O nagrody walczyło w sumie 76 fotografów.