Adam Lipiński w RMF o słowach Lecha Morawskiego ws. homoseksualistów: To atak na rząd

„Absolutnie nie zauważyłem, żeby polski rząd był przeciwko homoseksualistom. Nikt nie zamierza nikogo wsadzać do więzienia. Ten pan stosuje takie argumenty, żeby uderzyć w polski rząd. To jest walka polityczna" - mówi pełnomocnik rządu ds. równego traktowania i wiceprezes PiS Adam Lipiński w rozmowie z reporterem RMF FM Patrykiem Michalskim. Lipiński twierdzi również, że Lech Morawski nie powinien ujawniać swoich poglądów, „a już szczególnie w tak drastyczny sposób”. „To jest skandaliczne zachowanie” - ocenia Lipiński.

Po rozmowie z RMF FM wiceprezes PiS zadeklarował, że zleci swoim urzędnikom, by przeanalizowali tę sprawę.





Sędzia TK Lech Morawski na konferencji w Oksfordzie stwierdził, że m.in. "konstytucja jest niejasna, politycy i sędziowie biorą łapówki, jesteśmy przeciw gejom, ale prokuratura ich nie ściga". Wypowiedź sędziego wywołała burzę w kraju.



Patryk Michalski: Chodzi o sprawę sędziego Trybunału Konstytucyjnego Lecha Morawskiego, który stwierdził, że polski rząd jest przeciwko homoseksualistom, ale nie wsadza ich do więzień. Czy pan, jako pełnomocnik do spraw równego traktowania, zgadza się z tym stanowiskiem?

Adam Lipiński: Oczywiście, że się nie zgadzam. To jest po prostu atak na rząd, tylko i wyłącznie. Homoseksualiści mają takie same prawa, jak każdy inny obywatel tego kraju. Nikt nie zamierza nikogo wsadzać do więzienia.

Patryk Michalski, RMF FM:Zgadza się pan z tym, że polski rząd jest przeciwko homoseksualistom.

Adam Lipiński: - Absolutnie nie zauważyłem czegoś takiego. Nie ma żadnych symptomów, nikt mi czegoś takiego nie zgłasza. Gdyby mi ktoś zgłosił tego typu sprawy, to na pewno bym się tym zajął.

Dlaczego do tej pory nie wystosował pan żadnego oświadczenia? Nie ma go na stronie.

- Oświadczenia w jakiej sprawie?

Właśnie tej sprawie. Ona budziła sporo kontrowersji i środowiska LGBT mówiły, że nikt się nie stawił w ich sprawie. Nie zabrał pan głosu, nie odciął się od tych słów.

- No ale to jest walka polityczna. Ten pan po prostu stosuje takie argumenty po to, żeby uderzyć w rząd, chociaż jest to całkowicie bezpodstawne. Ja sprawdzę tę wypowiedź. Zaraz zgłoszę do departamentu spraw obywatelskich, do wydziału równego traktowania konkretnie.

Mówi pan, że to atak na rząd. A to jest człowiek, który został wybrany większością głosów posłów Prawa i Sprawiedliwości.

- No trudno, widocznie zmienił poglądy. Nie potrafię tego ocenić.

A czy sędzia w ogóle powinien okazywać swoje poglądy? Sędzia Trybunału Konstytucyjnego?

- Nie powinien pokazywać swoich poglądów. A już szczególnie w tak drastyczny sposób. To jest skandaliczne zachowanie.

Można się spodziewać jakiegoś pańskiego oficjalnego oświadczenia w tej sprawie?

- Sprawdzę dokładnie, jaka to była wypowiedź i podejmę odpowiednie decyzje.

Jakie decyzje?

- Nie wiem jeszcze, sprawdzę jaka to była wypowiedź dokładnie. Nie chcę się opierać na pośrednikach.

Czy problemy homoseksualistów są w jakiś sposób zgłaszane, jeśli chodzi o równe traktowanie?

- Ja nie mam zgłoszeń tego typu. Jeżeli byłyby takie zgłoszenia, na pewno bym się tym zajął.



