Adamczyk: Wassermann będzie kandydatką PiS na prezydenta Krakowa

Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, który jest także szefem krakowskich struktur PiS powiedział w czwartek, że uważa, iż Małgorzata Wassermann (PiS) będzie kandydatką na prezydenta Krakowa. "I w moim przekonaniu te wybory wygra, jeżeli zdecyduje się kandydować" - dodał.

Zdjęcie Małgorzata Wassermann i Marek Suski /East News

Adamczyk był m.in. pytany o kandydaturę wiceminister rozwoju Jadwigi Emilewicz na prezydenta Krakowa, którą zgłosił szef Polski Razem, wicepremier Jarosław Gowin.

"Jarosław Gowin jest asertywny i pełen inicjatyw, ale zapewniam pana, że PiS w Krakowie również zaproponuje kandydaturę" - powiedział Adamczy

Na pytanie, czy będzie to kandydatura męska, czy żeńska odpowiedział: "Pracujemy nad tym. Dzisiaj pracujemy nad tym". Potem dodał, że będzie to "na pewno kandydatura żeńska" i "żeby była to pani Małgorzata Wassermann".

Dopytywany, czy jest zwolennikiem takiej kandydatury odpowiedział, że już kilkakrotnie publicznie to potwierdził. Stwierdził też, że Wassermann "nie mówi nie".

"Powtarzam (...) że Małgorzata Wassermann uważam jest bardzo, jest osobą, która będzie kandydatką do urzędu i w moim przekonaniu te wybory wygra, jeżeli zdecyduje się kandydować" - powiedział Adamczyk. (PAP)