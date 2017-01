Agata Kornhauser-Duda: To dobra i mądra inicjatywa

​Para prezydencka obejrzała w niedzielny wieczór w Warszawie przedstawienie "Polskie Betlejem. Przesłanie Miłosierdzia", wystawione przez artystów Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej. W spektaklu w Muzeum Kolekcji im. Jana Pawła II zagrali niepełnosprawni aktorzy, przedstawiając najważniejsze postacie z historii Polski przychodzące do betlejemskiego żłóbka.

Zdjęcie Prezydent Andrzej Duda z żoną Agatą Kornhauser-Dudą /Marcin Obara /PAP

"Oglądając to piękne przedstawienie miałem nieodparte wrażenie, że przez Państwa, przez Waszą grę, rzeczywiście między nas Pan Jezus wszedł" - powiedział prezydent. Andrzej Duda zwrócił uwagę, że narodzenie Chrystusa to historia sprzed 2 tysięcy lat, a ponad połowa tego okresu to dzieje Polski. "Jako kraju chrześcijańskiego i że na tym właśnie pniu my wyrośliśmy przez kolejne pokolenia, to ukazanie tych wielkich postaci naszej historii, poczynając od Mieszka I i jego żony Dobrawy, to takie wielkie świadectwo wielkości Rzeczypospolitej" - mówił. Prezydent Andrzej Duda dodał, że chrześcijańskie dziedzictwo Polski było często "ostoją w najtrudniejszych momentach naszej historii".

Reklama

Prezydent dziękował też niepełnosprawnym aktorom, podkreślając znaczenie ich występów. "Ten zespół teatralny pracuje i to jest pewna forma terapii dla Państwa dotkniętych niepełnosprawnością. Ale dzięki temu co dzisiaj pokazaliście, mam wrażenie, że to jest także i terapia dla nas, taka terapia narodowa, pięknego pokazania tego, co ważne" - powiedział Andrzej Duda.



Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda podkreśliła, że przedstawienie "Polskie Betlejem. Przesłanie Miłosierdzia" było wyjątkowym wydarzeniem. Pierwsza Dama powiedziała, że niepełnosprawni aktorzy włożyli w występ wiele pracy i serca. "To bardzo dobra i mądra inicjatywa. Inicjatywa, która przypomina bardzo ważną prawdę, mianowicie, że osoby niepełnosprawne są pełnoprawnymi i bardzo potrzebnymi członkami naszego społeczeństwa i naszej wspólnoty narodowej" - zaznaczyła małżonka prezydenta.

Parze prezydenckiej dziękował ks. Stanisław Jurczuk, prezes Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej. "Pan prezydent bardzo często mówi i czyni, że chce być blisko tych zwykłych ludzi (...) Ta obecność pary prezydenckiej właśnie tutaj wśród tych niezwykłych-zwykłych ludzi potwierdza jeszcze raz to, co Pan prezydent robi dla nas, dla naszego kraju, tak bardzo troszcząc się o tych słabszych" - powiedział ks. Stanisław Jurczuk.



Zespół Teatralny Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej już od wielu lat wystawia spektakl "Polskie Betlejem. Przesłanie Miłosierdzia". Niepełnosprawni aktorzy odgrywają przychodzących do betlejemskiego żłóbka między innymi Mieszka I i Dobrawę, Jana III Sobieskiego, Adama Mickiewicza, generała Władysława Andersa, Żołnierzy Wyklętych, kardynała Stefana Wyszyńskiego i Jana Pawła II. Widowisko wyreżyserowała Izabela Kędzierska, a scenariusz napisał ks. prof. Krzysztof Stosur.