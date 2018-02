Akademia Morska w Gdyni zmieni nazwę na Uniwersytet Morski. List intencyjny dotyczący finalizacji procedury prawnej zmieniającej status uczelni podpisano w sobotę wieczorem między władzami AM i Ministerstwa Gospodarki Morskiej.

Zdjęcie Akademia Morska w Gdyni stanie się Uniwersytetem Morskim /Piotr Zając /Reporter

Dokument podpisano podczas Wielkiego Balu Morskiego, który zorganizowała w swojej siedzibie Akademia Morska w Gdyni.

Reklama

W liście intencyjnym Ministerstwo Gospodarki Morskiej stwierdza, że "przystąpiło do finalizowania procedury prawnej zmiany nazwy Akademii Morskiej w Gdyni na Uniwersytet Morski w Gdyni".

"Tym listem chcemy ogłosić wszystkim, że Akademia Morska w Gdyni będzie uniwersytetem i stanie się to faktem. Z naszej perspektywy nie ma żadnych przeszkód: rozpoczęliśmy już całą procedurę. Mamy poczucie, że ten tytuł się akademii należy" - powiedziała dziennikarzom podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Anna Moskwa.

Dodała, że projekt rozporządzenia wymaga jeszcze opinii ze strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. "W kwietniu powinna być końcowa decyzja, formalnie zaś wejdzie ona w życie 1 października wraz z nowym rokiem akademickim 2018/19" - wyjaśniła.

Rektor Akademii Morskiej w Gdyni prof. Janusz Zarębski powiedział PAP, że zmiana nazwy podniesie rangę uczelni i przyniesie duże korzyści studentom.

"Na świecie jest bowiem tak, że akademia jest traktowana o stopień niżej od uniwersytetu. I nasi absolwenci, którzy głównie pracują za granicą, pokazując tam swój dyplom, gdzie jest napisane akademia, mogą być odbierani jak gorzej wykształceni w stosunku do absolwentów z innych krajów. Jest to o tyle ważne, że w rankingu uczelni morskich w Europie i na świecie jesteśmy w ścisłej czołówce" - podkreślił rektor.

Przypomniał, że - zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym - miano uniwersytetu przysługuje uczelniom, których wydziały posiadają co najmniej sześć uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora, w tym co najmniej czterech uprawnień w zakresie nauk objętych profilem uczelni.

Zaznaczył, że wydziały Akademii Morskiej posiadają w tej chwili sześć uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora, w tym pięć dotyczących nauk technicznych. "Akademia Morska spełniła wszystkie niezbędne warunki do tego, aby stać się uniwersytetem" - dodał.

Wniosek o przekształcenie w uniwersytet, Akademia Morska w Gdyni złożyła do Ministerstwa Gospodarki Morskiej w listopadzie 2017 r.

W Akademii Morskiej w Gdyni uczy się ponad 5,5 tysiąca studentów. Nauka prowadzona jest tutaj na czterech wydziałach: elektrycznym, mechanicznym, nawigacyjnym oraz przedsiębiorczości i towaroznawstwa. Oferują one studia na 36 specjalnościach prowadzonych w ramach ośmiu kierunków.

Uczelnia została otwarta - jako Szkoła Morska, w grudniu 1920 r. w Tczewie. W 1930 r. przeniesiono ją do Gdyni, w 1968 r. przekształcono w Wyższą Szkołę Morską, a w 2002 r. - w Akademię Morską.

Gdyńska uczelnia jest - obok Akademii Morskiej w Szczecinie oraz Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni - jedną z trzech szkół wyższych w Polsce wyspecjalizowanych przede wszystkim w edukacji morskiej.

Robert Pietrzak, Dorota Skrobisz