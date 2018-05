Akcja ratowników w Zofiówce. Natrafili na sygnał z górniczych lampek

Ratownikom, którzy starają się dotrzeć do trzech górników zaginionych po sobotnim wstrząsie w kopalni Zofiówka, pozostały do spenetrowania dwa odcinki zaciśniętego wyrobiska o długościach ok. 80 m i ok. 150 m. W krótszym z nich odebrali sygnał, jaki nadają górnicze lampki.

Zdjęcie Ratownicy przed kopalnią Borynia-Zofiówka-Jastrzębie / Andrzej Grygiel /PAP

Jak poinformował podczas wtorkowej porannej konferencji prasowej prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej Daniel Ozon, o tej porze w kopalni pracowało 15 zastępów ratowniczych; łącznie tego dnia w akcji ma być 40 zastępów.

Akcja koncentrowała się w tym czasie w dwóch odcinkach wyrobiska, w których wskutek sobotniego tąpnięcia doszło do wypiętrzenia spągu (podłoża - PAP). Oznacza to, że spąg chodnika, przeciętnie przed wypadkiem szerokiego na 6,1 m i wysokiego na 4,2 m (w obudowie łukowej), został od dołu przemieszczony - wraz z całym materiałem, w tym sprzętem, jak zainstalowane w chodniku przenośniki, rurociągi itp. - w kierunku obudowy.

Ratownicy pracują w tak zaciśniętym chodniku zarówno od strony, z której prowadzili działania od początku akcji (początku wypiętrzenia), jak i od położonego dalej skrzyżowania z chodnikiem wentylacyjnym, którym w poniedziałek rano doprowadzili do zaciśniętego wyrobiska nowy prąd powietrza. Stamtąd też posuwają się dalej w kierunku przodka (miejsca drążenia chodnika - PAP).

Prezes JSW przekazał, że w części wyrobiska bliższej przodka ratownicy w nocy posunęli się o ok. 25 metrów. Napotkali tam duże utrudnienia; musieli wycinać duże elementy konstrukcyjne. Do przodka pozostało im ok. 50-60 metrów, wraz z niewielką odnogą do spenetrowania zostało tam ok. 80 metrów.

Sygnał radiowy

W nocy ratownicy na odcinku za skrzyżowaniem odebrali sygnał radiowy, który może pochodzić z lampy bądź lamp dwóch z trzech poszukiwanych górników. Sygnał radiowy jest zakłócany dużą ilością podziemnych urządzeń; nie sposób na razie ustalić miejsca, skąd pochodzi. W najbliższych godzinach ratownicy będą próbowali penetrować ten chodnik do końca - z urządzeniem odbiorczym. Posługują się też wideoendoskopem przemysłowym z sondą o zasięgu do 15 m.

Ozon wyjaśnił we wtorek, że nadajniki w górniczych lampach nadają na ośmiu różnych kanałach (w przypisanych im kolejnych częstotliwościach). W tym wypadku wiadomo, że na tym samym kanale nadawały lampki dwóch z trzech poszukiwanych górników. Uchwycony sygnał może zatem pochodzić z jednego lub dwóch nadajników.

"Bądźmy dobrej wiary"

W miejsce, w którym mogą być poszukiwani górnicy, dochodzi tzw. techniczny rurociąg ze sprężonym powietrzem; ratownik, który dotarł najdalej w kierunku przodka słyszał dźwięk rozchodzenia się powietrza z rurociągu. Uczestniczący w akcji mają nadzieję, że dzięki temu świeże powietrze może docierać do poszukiwanych. Wiceprezes JSW Tomasz Śledź wskazał podczas konferencji, że powietrze w rurociągu technicznym ma ok. 19-20 proc. tlenu. "Także bądźmy dobrej wiary, że pracownicy żyją" - powiedział.

W części wyrobiska, w której ratownicy prowadzą działania od początku akcji, kontynuowane są prace przy demontażu podziemnych urządzeń i montażu kolejnych odcinków doprowadzających powietrze lutniociągów. Zastępy posługują się przy tym specyficznym, nieiskrzącym sprzętem - o napędzie hydraulicznym (napęd elektryczny czy spalinowy ze względu m.in. na potencjalne zagrożenie metanowe jest wykluczony). Postępy w tej części wyrobiska liczone są w metrach - do spenetrowanego już miejsca od strony skrzyżowania pozostaje ok. 150 metrów.

Wstrząs w kopalni Zofiówka 1 21 Znajomi i rodziny górników przynoszą znicze pod kopalnię Borynia-Zofiówka-Jastrzębie Autor zdjęcia: Jacek Bednarczyk Źródło: PAP 21

Wiceprezes Śledź akcentował, że praca przy usuwaniu zalegającego, blokującego przejście sprzętu oraz instalowaniu lutniociągów jest bardzo trudna ze względu na bardzo niewielkie prześwity pod obudową - to w niektórych miejscach 60-80 cm, czy nawet 30 cm. Aby przebijać się przez takie miejsca ratownicy muszą w skrajnie trudnych warunkach rozcinać zniszczone urządzenia i następnie ręcznie je usuwać.

Ważne dla sprawności akcji jest także systematyczne usuwanie materiału wybranego z miejsc, przez które przeciskają się ratownicy. Sztab akcji opracowuje obecnie koncepcję wywożenia tego urobku - być może, jeżeli umożliwią to warunki klimatyczne - możliwe będzie podłączenie odstawy taśmociągami.

Mówiąc o warunkach klimatycznych w rejonie prowadzenia akcji Śledź podał, że zarówno na początku zaciśnięcia, jak i w rejonie skrzyżowania, dzięki doprowadzonym tam lutniociągom osiągnięto stężenia tlenu na poziomie 20-21 proc. i metanu od 2,5 proc. (na początku) do 4,7 proc. (przy skrzyżowaniu). W miejscu penetrowania wyrobiska w kierunku przodka stężenie metanu to 20 proc., a tlenu - poniżej 17 proc., stąd dla bezpieczeństwa pracy ratowników kluczowe jest doprowadzanie kolejnych odcinków lutniociągów.

Prezes JSW dziękował we wtorek rano wszystkim zaangażowanym w akcję ratownikom i pomagającym im, a także za spływające różnymi drogami wyrazy wsparcia dla rodzin oraz uczestników akcji.

W wyniku sobotniego wstrząsu w kopalni Zofiówka, będącej częścią należącej do Jastrzębskiej Spółki Węglowej tzw. połączonej kopalni Borynia-Zofiówka-Jastrzębie w Jastrzębiu-Zdroju, zginęło dwóch górników. Ich ciała ratownicy wydobyli w niedzielę. Dwaj inni, uratowani pracownicy, są w szpitalu, ich stan jest dobry.