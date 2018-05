Akcja ratunkowa w kopalni Zofiówka. Odnaleziono górnika

- Ratownicy dotarli do przygniecionego górnika. Jest nieprzytomny, nie wiadomo czy żyje - poinformował prezes JSW Daniel Ozon. W dalszym ciągu poszukiwani są czterej pozostali pod ziemią górnicy, zaginieni w sobotę przed południem po silnym wstrząsie w kopalni Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju.

Zdjęcie Kopalnia Zofiówka /LUKASZ KALINOWSKI /East News

"Górnik został uwolniony, jest transportowany na noszach do bazy, gdzie jest lekarz, który tam stwierdzi, jakie są jego funkcje życiowe" - powiedział Ozon. Według niego, przenoszenie poszkodowanego do oddalonej ok. 400 metrów bazy powinno potrwać 30-45 minut.

Reklama

Prezes powiedział, że jak dotąd nie udało się zidentyfikować górnika - nie miał przy sobie kasku ani dyskietki, którą muszą posługiwać się górnicy podejmujący pracę na terenie kopalni.

"Nie wiemy, kto to jest, a nie była to ekipa naszych zastępów (ratowników - PAP), to są ludzie z Bytomia, z Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego, nie znają tych górników" - powiedział Ozon.

Kolejne zastępy ratowników w maskach będą starały się dotrzeć do czterech pozostałych poszukiwanych. Będą szli od tej samej strony, do której dotarli do znalezionego już górnika, przez powstałe w wyrobisku po wstrząsie przewężenie.

Tam udało się już zbudować spory odcinek lutniociągu, doprowadzającego powietrze i łatwiej dotrzeć niż od drugiej strony, od której też prowadzona jest akcja - wyjaśnił prezes JWS.

"Chcemy jak najszybciej, żeby ten odcinek 300 metrów został spenetrowany" - zaznaczył Ozon.

Prezes Ozon zapewnił, że przedstawiciele JSW są w stałym kontakcie z przedstawicielami rodzin poszukiwanych górników; rodziny przebywają stale w kopalni. Zapewniono im pomoc psychologiczną.



Kolejne informacje na temat prowadzonej akcji mają być podane do godz. 12.





Prezydent i premier informowani na bieżąco

Premier Mateusz Morawiecki pozostaje w stałym kontakcie ze sztabem kryzysowym, na bieżąco odbiera meldunki o przebiegu akcji ratunkowej w kopalni Zofiówka - poinformowała w niedzielę rano rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska.





Polska Trwa akcja ratownicza w kopalni Zofiówka. Czterej górnicy nadal poszukiwani



"Prezydent jest na bieżąco informowany na temat przebiegu akcji ratowniczej w kopalni Zofiówka. Zgodnie z naszą wiedzą w akcję zaangażowane są wszelkie możliwe środki. Pomimo bardzo trudnych warunków na miejscu, akcja jest prowadzona profesjonalnie i z ogromnym poświęceniem" - powiedział z kolei w niedzielę rano szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch.



"Jesteśmy myślami z górnikami, którzy ucierpieli w wyniku wstrząsu, ich bliskimi oraz ratownikami, którzy próbują dotrzeć do zaginionych" - dodał.





Przyczyny wypadku wyjaśni komisja

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego Adam Mirek zapowiedział powołanie komisji, która ma wyjaśnić przyczyny i okoliczności wypadku.



Jak podała JSW, "przyczyną tąpnięcia był wstrząs samoistny spowodowany warunkami naturalnymi". Był to najsilniejszy wstrząs w historii kopalni Zofiówka - w popularnej skali Richtera jego siłę ocenia się na ponad 3,4 stopnia.



W chwili wstrząsu, w sobotę około 11. przed południem, w kopalni pracowało 250 osób, z czego w rejonie bezpośredniego zagrożenia 900 m pod ziemią - 11. Czterem z nich udało się uciec, siedmiu zostało pod ziemią.