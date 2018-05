Akcja ratunkowa w kopalni Zofiówka. Odnaleziony górnik nie żyje

- Górnik odnaleziony pod ziemią przez ratowników nie żyje - poinformował prezes JSW Daniel Ozon. Ratownicy mają kontakt wzrokowy z kolejnym poszukiwanym górnikiem. Jest uwięziony między rurociągami. Do kopalni Zofiówka w Jastrzębiu-Zdroju przyjechał prezydent Andrzej Duda.

Zdjęcie Kopalnia Zofiówka /LUKASZ KALINOWSKI /East News

Uwolniony przed południem górnik nie żyje

Do jednego z poszukiwanych ratownicy dotarli w niedzielę rano. Po wstrząsie został przygnieciony elementami obudowy. Ok. godz. 11 ratownicy przetransportowali go do podziemnej bazy.



"Lekarz dokonał oględzin, stwierdził zgon. Przed chwilą byliśmy u rodzin, poinformowaliśmy rodziny o tym fakcie" - powiedział prezes JSW.



Ozon powiedział, że zmarły górnik miał 38 lat, od 10 lat pracował w JSW. Zaznaczył, że nie jest to jeszcze całkowicie pewna informacja, bo pracownik nie miał przy sobie dyskietki, którą muszą posługiwać się górnicy podejmujący pracę na terenie kopalni.



"Teraz rodzina i inni górnicy udają się do punktu opatrunkowego, żeby dokonać identyfikacji tego górnika" - zaznaczył.



"Kontakt wzrokowy" z kolejnym górnikiem

Ratownicy górniczy zauważyli kolejnego górnika poszkodowanego po sobotnim wstrząsie w kopalni Zofiówka, jest on uwięziony między elementami wyrobiska; proces jego uwalniania może potrwać 4-5 godzin - poinformował w niedzielę prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej Daniel Ozon.

"Wracam z centrum zarządzania akcją i od rodzin, które poinformowałem, że kolejny zastęp, który został wprowadzony w okolice tego miejsca, gdzie znaleźliśmy górnika (nieżyjącego - PAP) jest w kontakcie wzrokowym z kolejną osobą, kolejnym górnikiem" - powiedział Ozon.

Prezes dodał, że poszkodowany jest uwięziony między rurociągami i sprzętem znajdującym się w wyrobisku. Ratownicy będą wprowadzali w tej rejon ciężki sprzęt. To ok. 10 metrów od miejsca, gdzie znaleziono poprzedniego pracownika.

W ocenie sztabu akcji, uwalnianie poszkodowanego może potrwać 4-5 godzin.

Ozon powiedział, że po wstrząsie wyrobiska są mocno zdeformowane, zwężone, ale możliwe jest wprowadzenie w nie lutniociągu doprowadzającego powietrze i przejście ratowników ze sprzętem.

Doszło do wstrząsów wtórnych

Prezes dodał, że po sobotnim wstrząsie, w niedzielę doszło do wstrząsów wtórnych o mniejszej sile. Ten sobotni należał do najsilniejszych w historii polskiego górnictwa węgla kamiennego - powiedział Ozon.

Prezes Ozon zapewnił, że przedstawiciele JSW są w stałym kontakcie z przedstawicielami rodzin poszukiwanych górników; rodziny przebywają stale w kopalni. Zapewniono im pomoc psychologiczną.



"Niewypowiedziana rozpacz dla rodzin i przyjaciół"

"Z wielkim smutkiem i żalem przyjęłam wiadomość o śmierci górnika z kopalni Zofiówka. To niewypowiedziana rozpacz dla rodzin i przyjaciół. Pragnę złożyć moje najszczersze kondolencje wszystkim pogrążonym w żałobie" - napisała prezydent Jastrzębia-Zdroju w portalu społecznościowym.



Anna Hetman zapewniła, że rodziny poszukiwanych górników w dalszym ciągu są pod opieką psychologa. Samorząd Jastrzębia-Zdroju zapewnił rodzinom wsparcie psychologiczne specjalistów z miejskiego Punktu Interwencji Kryzysowej.



Samorządowcy - jak podała prezydent - przekazali też łóżka, śpiwory i koce rodzinom, które przez całą minioną noc czekały na terenie kopalni na informacje o swoich najbliższych. Dyrekcja kopalni i przygotowała dla rodzin specjalne pomieszczenie i zapewnia, że jest z nimi w stałym kontakcie.



Prezydent Hetman poinformowała, że inspektor nadzoru budowlanego po sobotnim wstrząsie nie stwierdził zagrożenia dla budynków mieszkalnych w mieście. "W przyszłym tygodniu przeprowadzone zostaną szczegółowe oględziny wszystkich budynków" - podała prezydent.



Jak poinformowała prezydent miasta, sprawdzono już wszystkie zgłoszenia od mieszkańców, dotyczące potencjalnych szkód po tąpnięciu w kopalni Zofiówka. Nigdzie nie była wymagana ewakuacja mieszkańców, a inspektor nadzoru budowlanego uznał stan budynków za wystarczająco dobry.





Prezydent i premier informowani na bieżąco

Premier Mateusz Morawiecki pozostaje w stałym kontakcie ze sztabem kryzysowym, na bieżąco odbiera meldunki o przebiegu akcji ratunkowej w kopalni Zofiówka - poinformowała w niedzielę rano rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska.



"Prezydent jest na bieżąco informowany na temat przebiegu akcji ratowniczej w kopalni Zofiówka. Zgodnie z naszą wiedzą w akcję zaangażowane są wszelkie możliwe środki. Pomimo bardzo trudnych warunków na miejscu, akcja jest prowadzona profesjonalnie i z ogromnym poświęceniem" - powiedział z kolei w niedzielę rano szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch.



"Jesteśmy myślami z górnikami, którzy ucierpieli w wyniku wstrząsu, ich bliskimi oraz ratownikami, którzy próbują dotrzeć do zaginionych" - dodał.



Zdjęcie Prezes JSW Daniel Ozon podczas briefingu prasowego, / Andrzej Grygiel / PAP

Przyczyny wypadku wyjaśni komisja

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego Adam Mirek zapowiedział powołanie komisji, która ma wyjaśnić przyczyny i okoliczności wypadku.



Jak podała JSW, "przyczyną tąpnięcia był wstrząs samoistny spowodowany warunkami naturalnymi". Był to najsilniejszy wstrząs w historii kopalni Zofiówka - w popularnej skali Richtera jego siłę ocenia się na ponad 3,4 stopnia.



W chwili wstrząsu, w sobotę około 11. przed południem, w kopalni pracowało 250 osób, z czego w rejonie bezpośredniego zagrożenia 900 m pod ziemią - 11. Czterem z nich udało się uciec, siedmiu zostało pod ziemią.