Akt oskarżenia przeciwko prezesowi NIK

Prokuratura wniosła akt oskarżenia przeciwko prezesowi Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofowi Kwiatkowskiemu, byłemu posłowi na Sejm - Janowi B. i Pawłowi A. - kontrolerowi w rzeszowskiej delegaturze NIK - poinformowała w piątek PAP w komunikacie Prokuratura Krajowa.

Zdjęcie Najwyższa izba Kontroli (zdjęcie ilustracyjne) /Bartosz Krupa /East News

Prezesowi NIK prokurator zarzuca popełnienie czterech przestępstw nadużycia władzy w związku z postępowaniami konkursowymi na stanowiska: Dyrektora Delegatury NIK w Łodzi, Wicedyrektora Delegatury NIK w Rzeszowie i Wicedyrektora Departamentu Środowiska NIK, a także podżeganie do popełnienia przestępstwa nadużycia władzy przez ówczesnego Wiceprezesa NIK - Mariana Cichosza w związku z postępowaniem konkursowym na stanowisko Dyrektora Delegatury NIK w Rzeszowie.

Byłemu posłowi Janowi B. prokurator zarzuca podżeganie do popełnienia przestępstw nadużycia władzy w związku z postępowaniami konkursowymi na stanowisko Dyrektora Delegatury NIK w Rzeszowie i Wicedyrektora Delegatury NIK w Rzeszowie, a także podżegania do przekroczenia uprawnień przez ówczesnego Wiceprezesa NIK - Mariana Cichosza.

Pawłowi A. - kontrolerowi w rzeszowskiej delegaturze NIK w akcie oskarżenia zarzucono przekazywanie Janowi B. informacji oraz materiałów, które uzyskiwał w związku z wykonywaniem czynności kontrolnych objętych tajemnicą kontrolerską NIK.

Oskarżeni nie przyznają się do stawianych im zarzutów.

Akt oskarżenia trafił do sądu 31 sierpnia 2017 r. Skierował go Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach. Oskarżonym grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.