Aleksander Doba przerwał samotną wyprawę przez Atlantyk

Aleksander Doba po raz trzeci chciał samotnie przepłynąć Atlantyk, ale już na początku wyprawy napotkał na trudności. Przerwał rejs z powodu załamania pogody, ale być może będzie go kontynuował.

Zdjęcie Aleksander Doba /AFP

Aleksander Doba 7 maja wyruszył z Nowego Jorku, by samotnie przepłynąć Atlantyk kajakiem. Za metę obrał sobie Lizbonę. Po kilku dniach musiał jednak przerwać rejs.

