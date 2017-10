​Andrzej Dera: Negocjacje w sprawie reformy sądownictwa na finiszu

Zarówno PiS, jak i pan prezydent sformułowali swoje uwagi na piśmie, żeby nie było wątpliwości; w tej chwili zbliżamy się do finiszu negocjacji - powiedział w niedzielę prezydencki minister Andrzej Dera, odnosząc się do projektów prezydenta o SN i KRS.

Andrzej Dera

W niedzielnym programie TVP Info Dera, pytany, dlaczego negocjacje pomiędzy prezydentem Andrzejem Dudą a Prawem i Sprawiedliwością ws. projektów o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa trwają tak długo, powiedział, że prezydent przeanalizował poprawki PiS i większość z nich zaakceptował. "Została jeszcze jakaś część do uzgodnienia i zbliżamy się do ostatniej prostej; więc tutaj nie chodzi o czas, tylko o jakość" - zaznaczył.

"Mam takie przekonanie, że ten kompromis na pewno nastąpi, ponieważ jedna i druga strona chce tej głębokiej reformy sądownictwa, więc kwestia jest już w szczegółach. A jeżeli bardzo się chce czegoś dokonać, to szczegóły nie powinny stanowić problemu" - powiedział.

Pytany, czy najbliższe spotkanie prezydenta i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego będzie ostatnim, Dera odpowiedział: "myślę, że tak, bo w tej chwili kwestie sporne zostały już jakby opisane, bo zarówno PiS, jak i pan prezydent sformułowali swoje uwagi na piśmie". "W tej chwili zbliżamy się do finiszu tych negocjacji" - ocenił.

Dera podkreślił również, że istotą słów prezydenta "jest to, żeby wybór sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa nie odbywał się przez jedną partię, żeby był wyborem wielopartyjnym".

Minister zwrócił jednak uwagę, że "żaden sędzia w Polsce nie ma żadnego przymiotu partyjnego". "To, że ktoś zostanie przez jakąś partię wybrany, nie oznacza, że ten sędzia ma jakiś przymiot partyjności. Wcześniej sędziowie do Trybunału Konstytucyjnego byli wybierani przez poprzednią większość parlamentarną i ze strony opozycji, w której my byliśmy wtedy, nikt nie mówił, że ten Trybunał jest +peowski+ czy +peeselowski+. Ponieważ żaden sędzia wybierany na swoje stanowisko nie zmienia swego charakteru apolityczności (...)." - zaznaczył.

Pytany o konflikt pomiędzy prezydentem a obozem rządzącym, odpowiedział, że "to jest spór w rodzinie". "W każdej rodzinie się takie spory zdarzają, są różnice zdań, ale to nie jest powód do tego, żeby mówić że jest jakiś kryzys czy wojna między prezydentem a Prawem i Sprawiedliwością" - powiedział Dera.

W piątek prezydent i prezes PiS spotkali się ws. poprawek złożonych przez PiS do prezydenckich projektów ustaw ws. Sądu Najwyższego i Krajowej Rady Sądownictwa. Było to ich czwarte spotkanie ws. zmian w sądownictwie. Podczas dwugodzinnej rozmowy prezydent przekazał Kaczyńskiemu na piśmie swoje uwagi dotyczące propozycji PiS do projektów.

Prezydencki projekt ustawy o SN wprowadza m.in.: możliwość wniesienia do SN skargi na prawomocne orzeczenie każdego sądu, przepis by sędziowie SN przechodzili w stan spoczynku w wieku 65 lat z możliwością wystąpienia do prezydenta o przedłużenie orzekania oraz utworzenie Izby Dyscyplinarnej z udziałem ławników. Skargę nadzwyczajną do SN wnosiłoby się w terminie 5 lat od uprawomocnienia skarżonego orzeczenia; przez 3 lata mogłaby ona być też wnoszona w sprawach, które uprawomocniły się po 17 października 1997 r. Skargi nadzwyczajne miałyby być generalnie badane przez dwóch sędziów SN i jednego ławnika SN.

Projekt nowelizacji ustawy o KRS zakłada m.in., że obecni członkowie KRS-sędziowie pełnią swe funkcje do dnia rozpoczęcia wspólnej kadencji wszystkich członków Rady-sędziów, wybranych na nowych zasadach przez Sejm (dotychczas wybierały ich środowiska sędziowskie - PAP). Sejm wybierałby nowych członków KRS-sędziów większością 3/5 głosów na wspólną czteroletnią kadencję; w przypadku klinczu każdy poseł mógłby głosować w imiennym głosowaniu tylko na jednego kandydata spośród zgłoszonych. Kandydatów na członków KRS-sędziów mogłyby zgłaszać Sejmowi tylko: grupa co najmniej 2 tys. obywateli oraz grupa co najmniej 25 czynnych sędziów.