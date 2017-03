Andrzej Duda: Komuniści chcieli ich zamordować i zakopać

Bez honoru jest państwo, które nie pamięta o swoich bohaterach i nie czci ich - powiedział w środę prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości wręczenia odznaczeń państwowych kombatantom i osobom pielęgnującym pamięć o "żołnierzach wyklętych".

Zdjęcie Prezydent RP Andrzej Duda /Maciej Kulczyński /PAP

Prezydent podkreślił, że prześladowaniom byli poddawani nie tylko żołnierze, jednostki, ale i całe rodziny.



"To ci, którzy przez lata ukrywali się w lesie, cierpiąc głód, niedolę, chłód, choroby, nieustanne prześladowania. To ci, którzy ich wspierali, im pomagali, zakładali różnego rodzaju organizacje. Za każde z tych działań groziła śmierć, więzienie, tortury, prześladowanie, w najlepszym wypadku wilczy bilet na całe życie (...). To żołnierze niezłomni, żołnierze wyklęci, ale nie tylko oni - to były rodziny wyklęte" - mówił Duda.

Podkreślał, że przez lata komuniści stawiali sobie jeden cel: "zamordować i zakopać, żeby się nigdy nikt nie dowiedział, by historia głucho o nich (żołnierzach wyklętych) milczała".

Prezydent dziękował tym, którzy zabiegali o to, by przywrócić pamięć o "żołnierzach wyklętych", by postawić im pomniki i by "wreszcie obrońcom Rzeczypospolitej, żołnierzom niepodległości oddana została należyta cześć i aby Rzeczypospolita Polska odzyskała honor, bo bez honoru jest państwo, które nie pamięta o swoich bohaterach i nie czci ich".

Podkreślał, że odznaczenia i ordery mają wymiar symboliczny. "Ale chciałbym, by ta dzisiejsza uroczystość (...) była odbierana jako oddanie hołdu całemu pokoleniu tych, którzy walczyli, tych, którzy cierpieli i tych, którzy pamiętają, pamiętają przez 'duże P', budowniczym pamięci" - zaznaczył prezydent.

Wyraził też wdzięczność prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu, który - jak przypomniał Andrzej Duda - wystąpił z inicjatywą, by 1 marca był Narodowym Dniem Żołnierzy Wyklętych, a pamięć o nich była kultywowana nie tylko w podręcznikach historycznych, ale także na szczeblu państwowym.