Angela Merkel przyjedzie do Polski

7 lutego do Polski przyjedzie kanclerz Niemiec Angela Merkel, w ramach wizyty spotka się z premier Beatą Szydło - poinformowało Centrum Informacyjne Rządu we wtorkowym komunikacie.

Zdjęcie Angela Merkel i Beata Szydło podczas spotkania w sierpniu 2016 roku /AFP

Szefowa polskiego rządu informowała wcześniej, że kanclerz przyjeżdża do Warszawy na jej zaproszenie. Jak podkreślała Szydło, spodziewa się, że z Merkel będzie rozmawiała o tym, co jest obecnie najistotniejsze w Europie: Brexicie, migracji, kwestiach bezpieczeństwa i "zmianach, przed którymi stoi Unia Europejska". "To są te cztery filary rozmowy, która będzie się toczyła między kanclerz Merkel a mną" - mówiła premier.

Pytana w połowie stycznia na konferencji prasowej o ewentualne poparcie kandydatury Donalda Tuska na drugą kadencję w Radzie Europejskiej, Szydło zapowiedziała, że zapyta Angelę Merkel podczas jej wizyty w Warszawie, czy Donald Tusk będzie kandydatem grupy EPP (Europejskiej Partii Ludowej, której członkiem jest niemiecka CDU, partia Merkel) na przewodniczącego RE.

Szefowa polskiego rządu zapowiedziała też, że podczas wizyty kanclerz Niemiec w Warszawie planowane są również jej spotkania z prezydentem Andrzejem Dudą oraz szefem PiS Jarosławem Kaczyńskim.