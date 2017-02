​Angela Merkel w Polsce. Przebieg wizyty

7 lutego kanclerz Niemiec rozmawiała w Warszawie z prezydentem Andrzejem Dudą, z premier Beatą Szydło, a także liderami PiS, PO i PSL.

Zdjęcie Angela Merkel i Beata Szydło /Radek Pietruszka /PAP

Po spotkaniu z Beatą Szydło, które było pierwsze w agendzie, Angela Merkel odniosła się do wszczętej wobec Polski unijnej procedurze ochrony praworządności.

"Rozmawiałyśmy o tym, że polski rząd prowadzi konsultacje z Komisją Europejską w sprawie praworządności. Osobiście chciałabym powiedzieć, że jako młoda osoba z dużą uwagą śledziłam to, co się działo w Polsce. 'Solidarność' odcisnęła piętno na moim życiu i bez Solidarności, być może ani zjednoczenie Europy ani koniec zimnej wojny czy zjednoczenie Niemiec, tak szybko by nie nastąpiły. Stąd wiemy, jak ważne są pluralistyczne społeczeństwa, niezależne media i wymiar sprawiedliwości, ponieważ tego wcześniej nie było. Dlatego ucieszyłam się bardzo, kiedy usłyszałam, że Polska odpowie na pytania Komisji Europejskiej i Komisji Weneckiej" - mówiła Angela Merkel.

Z kolei Beata Szydło stanowczo skrytykowała projekt Nord Stream 2, ale jednocześnie podkreślała dobre stosunki polsko-niemieckie.

"Jestem przekonana, że dobre partnerstwo Polski i Niemiec jest ważne dla projektu europejskiego. Polska i Niemcy to w tej chwili dwa kraje UE, które mają ważną rolę do spełnienia przy tych ważnych zmianach, które następują w obrębie Unii" - powiedziała polska premier.

Półgodzinną rozmowę Angeli Merkel z Andrzejem Dudą relacjonował prezydencki minister Krzysztof Szczerski.

Jak poinformował Szczerski, Merkel i Duda rozmawiali o kwestiach relacji transatlantyckich, o tym jak budować więzi między Europą a USA po zmianach, jakie zaszły w Waszyngtonie. Poruszono też kwestię przyszłości Unii Europejskiej. - Rozmawiano o niezbędnych reformach, jakie są potrzebne, by Europa odzyskała zaufanie obywateli - komentował minister. Kolejnym punktem rozmowy była Ukraina i kwestia rozwiązania toczącego się tam konfliktu.

W następnej kolejności Merkel spotkała się z Grzegorzem Schetyną i Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem - szefami Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Przypomnijmy, że PO, PSL i CDU Angeli Merkel są zrzeszone w Europejskiej Partii Ludowej.

Jak poinformował Grzegorz Schetyna, rozmowa dotyczyła m.in. kryzysu migracyjnego, sytuacji wokół Trybunału Konstytucyjnego i przyszłości Donalda Tuska na stanowisku przewodniczącego Rady Europejskiej.

Wieczorem w hotelu Bristol doszło do ponad godzinnej rozmowy kanclerz Niemiec z prezesem Prawa i Sprawiedliwości - Jarosławem Kaczyńskim.

- Rozmowa przebiegała w dobrej atmosferze. Będą dalsze kontakty, (...) myślę, że ta dzisiejsza wizyta pani kanclerz przyniesie dobre rezultaty - powiedział po spotkaniu Jarosław Kaczyński.

Jak poinformował prezes PiS, rozmowa dotyczyła przyszłości Unii Europejskiej, zwłaszcza w kontekście Brexitu. Kaczyński zaznaczył, że była to rozmowa "osób, które się znają i są w stanie ze sobą rozmawiać". Podkreślił, że rozmawiał już Angelą Merkel jako szefową CDU, zanim jeszcze została kanclerzem Niemiec.

Na zakończenie wizyty premier Beata Szydło wydała uroczystą kolację w Pałacu na Wyspie w Łazienkach Królewskich.



