Anna Sobecka chce ścigania z urzędu za billboardy dotyczące o. Rydzka

Posłanka PiS Anna Sobecka, w związku z pojawieniem się billboardów z wizerunkiem o. Tadeusza Rydzyka i napisem "wziął 94 mln zł dotacji", w czwartek wystąpiła do Prokuratora Generalnego o zajęcie się sprawą z urzędu. Oceniła, że billboardy zniesławiają o. Rydzyka.

Zdjęcie Anna Sobecka i Zbigniew Ziobro /STANISLAW KOWALCZUK /East News

Billboardy są prezentowane w ramach akcji PO "konwój wstydu". Widnieją na nich plakaty z wizerunkami polityków PiS i kwotami przyznanych im nagród. Na jednym z billboardów umieszczono wizerunek dyrektora Radia Maryja ojca Tadeusza Rydzyka, a obok napis: "wziął 94 mln zł dotacji".

"W związku z działaniami, jakie zostały podjęte na terenie Torunia i całej Polski, polegającymi na umieszczeniu wizerunku dyrektora katolickiej rozgłośni na ruchomym billboardzie, insynuując, że o. Tadeusz Rydzyk wziął 94 mln zł z państwowych dotacji, uprzejmie proszę o rozważenie, czy działania te nie naruszają dobrego imienia duchownego ojca dyrektora Tadeusza Rydzyka i czy nie podważają zaufania niezbędnego do wykonywania pracy duszpasterskiej jak też zaufania niezbędnego do pełnienia przez niego funkcji dyrektora Radia Maryja" - napisała posłanka w piśmie do Zbigniewa Ziobry.

Sobecka zaznaczyła, że Kodeks postępowania karnego przewiduje, że w szczególnych wypadkach, jeżeli przemawia za tym interes społeczny, prokuratura może objąć czyn ściganiem z urzędu.

"Kierując się właśnie dobrem społecznym polegającym na niedopuszczalności podważania zaufania do osoby duchownej tak zasłużonej, proszę pana Prokuratora Generalnego o ściganie tej sprawy z urzędu. Szczególność tego przypadku, przemawiająca za objęciem sprawy ściganiem z urzędu, wynika z faktu, że zniesławiony został kapłan w związku ze swoją działalnością publiczną" - podkreśliła Sobecka.