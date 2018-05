Antoni Macierewicz dementuje informację o wypadku

"Nie uczestniczyłem w żadnym wypadku. Nic mi na ten temat nie wiadomo" - powiedział Antoni Macierewicz Telewizji Republika. To komentarz do informacji, że w czwartek rano w Warszawie doszło do kolizji samochodu Żandarmerii Wojskowej, którym podróżował były szef MON.

Zdjęcie Antoni Macierewicz /Michal Wozniak /East News

Jak informowało RMF FM, do kolizji doszło przed godziną 10:00 na skrzyżowaniu ulic Powązkowskiej i Elbląskiej w Warszawie. Z ustaleń radia wynikałao, że nieoznakowane bmw Żandarmerii Wojskowej podczas skrętu w lewo zderzyło się z innym autem osobowym, wykonującym identyczny manewr.



W samochodzie miał przebywać Antoni Macierewicz.

Jednak w rozmowie z Telewizją Republika, były szef MON zdementował informację o swoim wypadku. "Nie uczestniczyłem w żadnym wypadku. Nic mi na ten temat nie wiadomo" - stwierdził polityk.