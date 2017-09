Antoni Macierewicz krytykuje prezydenckie projekty ustaw

Prezydenckie projekty ustaw o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa "dalece odbiegają od potrzeb, przed którymi stoi dzisiaj Polska" - ocenił szef MON Antoni Macierewicz.

"Nie widziałem całego projektu, ale te fragmenty, które zostały upublicznione, dalece odbiegają od potrzeb, przed którymi stoi dzisiaj Polska. Zmiany w sądownictwie muszą być bardzo głębokie. To nie może być coś, co jedynie w jakiś sposób zewnętrzny modyfikuje dotychczasową sytuację. One muszą zawierać zmiany strukturalne, jak i personalne" - ocenił Antoni Macierewicz, cytowany przez serwis 300polityka.

Już rano w Polskim Radiu Macierewicz podkreślał, że prezydent nie powinien "blokować tego, co przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości".

Przypomnijmy, że szef MON i głowa państwa są skonfliktowani - w sierpniu prezydent odmówił wręczenia nominacji generalskich; ponadto podległa ministerstwu Służba Kontrwywiadu Wojskowego odebrała szefowi Biura Bezpieczeństwa Narodowego gen. Jarosławowi Kraszewskiemu dostęp do informacji niejawnych, wskutek objęcia go postępowaniem sprawdzającym, co spotkało się z protestem BBN i Pałacu Prezydenckiego.

Wcześniej ustawę o KRS skrytykował również wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł. Oznacza to, że prezydentowi bardzo trudno będzie przeforsować w Sejmie swoje projekty w wersji wyjściowej.