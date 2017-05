Antoni Macierewicz: To wy macie być gwarantem bezpieczeństwa

139 żołnierzy 2. Lubelskiej Brygady Terytorialnej złożyło w niedzielę w Lublinie przysięgę wojskową. "Wojska Obrony Terytorialnej są najbardziej nowoczesną formacją w wojsku polskim" - powiedział podczas uroczystości szef MON Antoni Macierewicz.

Zwracając się do żołnierzy Obrony Terytorialnej, Macierewicz podkreślił, że podejmują chlubne tradycje, ale biorą także na siebie nowe obowiązki i odpowiedzialność. "To wy, w swoich małych ojczyznach, w swoich lokalnych społecznościach, w swoich miejscach zamieszkania, macie być nie tylko reprezentantem siły Polski, polskiej armii, ale macie być organizatorem wysiłku swoich współbraci. Macie być gwarantem, że jeżeli jakikolwiek wróg nam zagrozi, to wtedy w waszych małych, lokalnych społecznościach wszyscy będą wiedzieli, jak działać, jak się bronić przed nim" - powiedział Macierewicz.

"Wojska Obrony Terytorialnej są najbardziej nowoczesną formacją w Wojsku Polskim. Są formacją, która tak jak w Finlandii, Szwecji, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i we wszystkich innych krajach świata, jest głównym gwarantem funkcjonowania i skuteczności działania najważniejszej siły Wojska Polskiego, jakim są i pozostaną zawsze jednostki wojsk operacyjnych" - dodał szef MON.

Pierwsze trzy brygady WOT

W uroczystości uczestniczyli parlamentarzyści, samorządowcy, rodziny żołnierzy, mieszkańcy Lublina. Żołnierze złożyli przysięgę na sztandar 9. Pułku Piechoty Legionów AK.

Lublin, Białystok i Rzeszów to stolice regionów, gdzie powstały pierwsze trzy brygady Wojsk Obrony Terytorialnej. Wcieleni do nich ochotnicy, którzy nie służyli wcześniej w wojsku, przeszli 16-dniowe szkolenie podstawowe. W niedzielę składali przysięgę.

W Lublinie przysięgę złożyło 139 żołnierzy 23 batalionu Obrony Terytorialnej, wchodzącego w skład 2. Lubelskiej Brygady OT im. mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. Zapora, który będzie stacjonował w tym mieście.

Lublin: To dopiero początek

Jak poinformował rzecznik Brygady, mjr Dariusz Drączkowski, przeszli oni szkolenie w zakresie podstaw taktyki, posługiwania się bronią strzelecką, udzielania pierwszej pomocy, przetrwania na polu walki. Byli też wstępnie przygotowywani do współdziałania z lokalnymi społecznościami w sytuacjach kryzysowych. Podczas uroczystości towarzyszyli im żołnierze tej jednostki, którzy wcześniej służyli już wojsku i składali przysięgę. Oni byli szkoleni na spotkaniach weekendowych. Łącznie w lubelskim batalionie OT szkoli się obecnie blisko 300 żołnierzy.

W najbliższych tygodniach do lubelskiego batalionu OT mają być wcielani kolejni ochotnicy. Następne 16 dniowe ćwiczenia zaplanowano w sierpniu, wrześniu i październiku. Batalion ma liczyć 700 żołnierzy, zakończenie jego formowanie przewidziano na koniec tego roku. W lutym przyszłego roku ma wyjechać na pierwsze zintegrowane szkolenie na poligonie.

Żołnierze OT uzbrajani są w polskie karabinki Beryl i pistolety P-83, na wyposażeniu jednostki są samochody ciężarowe, motocykle i quady.

W przyszłym roku rozpocznie się formowanie kolejnych trzech batalionów lubelskiej brygady, będą one miały swoje siedziby w Chełmie, Dęblinie i Zamościu, a w 2019 r. jeszcze jednego - w Białej Podlaskiej. Docelowo, w 2020 r., lubelska brygada ma liczyć około 4 tys. żołnierzy.