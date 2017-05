Apel Bochenka do PO

Rzecznik rządu, Rafał Bochenek, zaapelował do polityków PO o odpowiedź na cztery pytania zadane przez PiS: czy PO podwyższy Polakom wiek emerytalny, czy zlikwiduje program 500 plus, czy podtrzymuje deklarację likwidacji IPN i CBA oraz czy zgodzi się na przyjęcie emigrantów.

Bochenek przypomniał dzisiaj na konferencji prasowej w Sejmie, że te pytania zadała politykom Platformy rzeczniczka PiS Beata Mazurek.



Jego zdaniem, są to cztery kluczowe pytania, które zostały sformułowane w imieniu milionów Polaków, w sprawach dla nich niezwykle istotnych. "Chcemy poznać zdanie polityków Platformy Obywatelskiej na te tematy" - powiedział Bochenek. "Jeżeli panowie marzycie o tym, by z powrotem rządzić w Polsce, powiedźcie, co w tych sprawach macie Polakom do zaproponowania" - apelował rzecznik rządu do polityków PO. Jak dodał, oczekuje szybkiej reakcji na ten apel ze strony Platformy.



Bochenek podkreślił też, że premier Beata Szydło oraz politycy PiS wielokrotnie zwracali uwagę, iż chcieliby aby opozycja zaczęła wreszcie pracować merytorycznie, aby przedstawiała jakieś konstruktywne propozycje.