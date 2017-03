Apelują do PiS o wycofanie projektu ws. metropolii warszawskiej

Posłowie PO i prezydent Legionowa Roman Smogorzewski zaapelowali we wtorek do PiS o wycofanie projektu ustawy ws. metropolii warszawskiej. PO przygotowała też projekt ustawy, która nakazywałaby - w razie tworzenia metropolii - organizację referendów w gminach, które miałaby objąć.

Zdjęcie Mieszkańcy Legionowa głosują w jednym z punktów wyborczych; zdj. ilustracyjne /Leszek Szymański /PAP

"Wycofajcie ten projekt z Sejmu (...) Usiądźmy do stołu i zastanówmy się jak stworzyć dobrą ustawę aglomeracyjną, żeby Polakom rzeczywiście żyło się lepiej. Dajmy szansę wypowiedzieć się naszym mieszkańcom, bo to jest naprawdę ważna zmiana w ich życiu" - apelował Smogorzewski na wtorkowej konferencji do posłów PiS.

Jak ocenił, wynik niedzielnego referendum w Legionowie, w którym mieszkańcy zdecydowanie opowiedzieli się przeciwko włączeniu ich miasta do projektowanej metropolii warszawskiej, to wyraz protestu przeciwko "psuciu samorządu". "Mieszkańcy zauważyli, że chce się w Polsce zepsuć samorząd, chce się zabrać im tę lokalną wolność" - podkreślał Smogorzewski.

Według niego, wkrótce podobne referendum lokalne w sprawie przyłączenia do Warszawy ma się odbyć w podwarszawskiej gminie Nieporęt.

Wideo Mieszkańcy Legionowa nie chcą do Warszawy. 94 proc. głosów na nie dla metropolii

Szef mazowieckiej PO Andrzej Halicki zapowiedział z kolei, że w piątek do Sejmu trafi projekt Platformy, który nakazywałby - w razie tworzenia metropolii - przeprowadzenie referendów lokalnych we wszystkich gminach, które miałaby objąć metropolia, w tym w stolicy. Ustawa - jak mówił Halicki - nie dotyczyłaby już jednak Legionowa, ponieważ tam mieszkańcy wypowiedzieli się już w tej sprawie.

W referendum w Legionowie zagłosowało 46,72 proc. uprawnionych, tym samym jest ono ważne (konieczna była co najmniej 30-procentowa frekwencja). 94,27 proc. mieszkańców wskazało, że nie chce, by ich gmina została częścią metropolii warszawskiej.





Zdjęcie Prezydent Legionowa Roman Smogorzewski (L) oraz rzecznik prasowy Platformy Obywatelskiej Jan Grabiec (P) podczas konferencji prasowej w Legionowie / Tomasz Gzell / PAP