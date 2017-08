Archidiecezja krakowska chce podarować plecaki z logiem ŚDM na nowy rok szkolny

Plecaki z logiem ŚDM chce podarować w rozpoczynającym się nowym roku szkolnych archidiecezja krakowska. Upominek ten ma budzić dobre wspomnienia o zeszłorocznym spotkaniu z papieżem Franciszkiem w Krakowie.

Zdjęcie Plecaki, które uczestnicy otrzymali rok temu /Kuba Wlodek /East News

"Światowe Dni Młodzieży w Krakowie były niezwykłą lekcją. Mam nadzieję, że dzieci i młodzież, nosząc do szkoły zeszyty i książki w plecakach przywołujących to piękne wydarzenie, będą sobie przypominać, że ŚDM to również zadanie do odrobienia" - powiedział rzecznik prasowy archidiecezji krakowskiej ks. Piotr Studnicki.



Archidiecezja zamierza bezpłatnie ofiarować plecaki za pośrednictwem instytucji pracujących z dziećmi i młodzieżą: domów dziecka, świetlic środowiskowych, ośrodków wychowawczych, szkół, parafii, itp.



Ze względów organizacyjnych plecaków nie można zamawiać indywidualnie. Aby je otrzymać, wystarczy, że instytucje prześlą informacje o zapotrzebowaniu na e-mail biuro@tbcproject.com, a następnie zostaną poinformowane, gdzie mogą odebrać plecaki.



"O plecaki mogą się starać nie tylko placówki z Krakowa, ale z każdego zakątka Polski. Plecaków jest dużo, myślę, że dla nikogo nie zabraknie. Nie określamy deadline’u nadsyłania zgłoszeń, chociaż akcja jest organizowana w związku ze zbliżającym się rokiem szkolnym" - powiedział PAP rzecznik prasowy.



W plecakach ŚDM znajduje się pakiet pielgrzyma, tzn. ponczo - peleryna przeciwdeszczowa, chusta wielofunkcyjna, szalik - ręcznik z mikrofibry oraz bransoletka do odmawiania koronki do Bożego Miłosierdzia.



Do tej pory archidiecezja krakowska przekazała kilkanaście tysięcy plecaków z logiem ŚDM do krajów misyjnych - m.in. do Tanzanii, Burundi, Kamerunu, Republiki Środkowoafrykańskiej, Kolumbii, Peru, Boliwii i na Ukrainę.



Beata Kołodziej