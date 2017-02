Atak na zagranicznych studentów. Jest wyrok

Wyzywali i szarpali studentów z Turcji i Bułgarii. Daniel P. i Łukasz W. zostali skazani przez sąd w Bydgoszczy na kary 1,5 roku ograniczenia wolności. Obaj dobrowolnie podali się karze.

Zdjęcie Kary ograniczenia wolności za atak na zagranicznych studentów (zdjęcie ilustracyjne) /123RF/PICSEL

Do zdarzenia doszło 1 grudnia 2016 r. pod wieczór w tramwaju w Bydgoszczy. Daniel P. i Łukasz W. zaatakowali zagranicznych studentów, którzy w ramach programu Erasmus kształcili się na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Wyzywali i szarpali studentów, w wulgarny sposób nawoływali, aby wracali co kraju.

Motorniczy zatrzymał tramwaj pomiędzy przystankami i wezwał policję, która zatrzymała napastników. Całe zajście telefonem komórkowym sfilmowała jedna z pasażerek.

W śledztwie mężczyznom zarzucono "stosowanie przemocy wobec grupy osób i gróźb wobec grupy osób z powodu przynależności narodowej" i "znieważenia grupy osób z powodu przynależności narodowej". Za pierwsze przestępstwo Kodeks karny przewiduje od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności, a za drugie - do trzech lat pozbawienia wolności.

Daniel W. i Łukasz W. przyznali się do zarzutów, wyrazili żal i złożyli wniosek o dobrowolne poddanie się karze 1,5 roku ograniczenia wolności, co oznacza prace społeczne przez ten okres po 40 godzin miesięcznie. Prokurator to zaakceptował.

Sąd Okręgowy również zgodził się na dobrowolne podanie się karze i wymierzył obu mężczyznom kary po 1,5 roku ograniczenia wolności, a także zobowiązał do wpłaty po 2,5 tys. zł na fundusz pomocy pokrzywdzonym. Skazani będą musieli też przeprosić pisemnie pokrzywdzonych studentów zagranicznych i pokryć koszty procesu.