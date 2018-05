​Awantura w TVP Info. Europoseł PO wyszedł ze studia

Do ostrego starcia słownego doszło w środowym programie "Minęła 20", emitowanym w TVP Info. W wyniku awantury, studio opuścił jeden z zaproszonych gości - europoseł PO Adam Szejnfeld.

Zdjęcie Adam Szejnfeld /Jakub Wosik /Reporter

Do udziału w środowym programie prowadzonym przez Michała Rachonia zaproszono eurodeputowanych PO - Adama Szajnfelda i PiS - Zbigniewa Kuźmiuka.

Reklama

Rozmowa miała dotyczyć projektu budżetu UE, a także powiązania wypłacanych państwom środków z przestrzeganiem w nich zasad praworządności.

Jako wstęp do rozmowy TVP Info wyemitowało fragment przemówienia Michała Boniego, które prowadzący program nazwał "donosem na Polskę".

"Jakim prawem wystąpienia eurodeputowanych, posłów wybranych w wolnych, demokratycznych wyborach określa pan pojęciem "donosów"? - zapytał Szejnfeld. "Robię to prawem, które nazywa się prawem wolności mediów" - odpowiedział Rachoń.

Między prowadzącym a eurodeputowanym PO doszło do awantury.

"Mam nieprzyjemność słuchania tego, co pan opowiada, to jest partyjna propaganda, a nie dziennikarstwo i ja w tym nie będę brał udziału. Przepraszam bardzo widzów. Z dużym szacunkiem do widzów, ale nie z szacunkiem do pana, żegnam" - zakończył europoseł i opuścił studio.