Balcerowicz dla "Faktu": Kaczyński jest bossem układu

"Jarosław Kaczyński jest bossem układu, który osłabia rządy prawa, podstawy rozwoju naszej gospodarki i opinię o Polsce i Polakach na Zachodzie. To, co robi razem z PiS, przewyższa marzenia Putina" - mówi w rozmowie z "Faktem" Leszek Balcerowicz. Były wicepremier ocenia też działania opozycji oraz rozwój kariery swojego wychowanka Ryszarda Petru.

Zdaniem Balcerowicza, opozycja w Polsce jest zbyt słaba. "Bijąc w nią, jeszcze pogłębiamy problem" - mówi Balcerowicz w wywiadzie dla "Faktu". Zdaniem byłego wicepremiera PO i Nowoczesna "powinny mocniej współpracować".

Balcerowicz unika odpowiedzi na pytanie o to, kto powinien stanąć na czele opozycji. Jako przykłady "bardzo dobrych prawników" w PO i Nowoczesnej wymienia Kamilę Gasiuk-Pihowicz i Borysa Budkę.



Poproszony o ocenę kariery lidera Nowoczesnej Ryszarda Petru, mówi, że "nie będzie dołączał do hejtu". "Nie powinien robić tego, co zrobił w grudniu. Ale nie spisuję go na straty" - komentuje w rozmowie z "Faktem".



Według Balcerowicza, "Nowoczesna ma, jak dotąd, najlepszy program". "I ma grupę doskonałych i silnych kobiet. To nie znaczy, że nie ma dobrych mężczyzn. Ma" - podkreśla były wicepremier.



