Bartosz Cichocki wręczył ambasadorowi Rosji notę dyplomatyczną

Wiceszef MSZ ds. wschodnich Bartosz Cichocki wręczył we wtorek ambasadorowi Rosji Siergiejowi Andriejewowi notę dyplomatyczną oraz wyraził zaniepokojenie w związku z utrudnieniami w dostępie do miejsca katastrofy smoleńskiej - poinformował resort spraw zagranicznych.

Zdjęcie Bartosz Cichocki /Stefan Maszewski /East News

Jak podało rano Biuro Rzecznika Prasowego MSZ, wiceminister poruszył w rozmowie z ambasadorem Rosji również kwestię budowy pomnika w miejscu katastrofy Tu-154M, która "stanowi zobowiązanie obu państw już od 2010 r.". Według MSZ strona Polska wyraziła "nieustanną gotowość powrotu do rozmów na temat planów budowy pomnika Ofiar katastrofy".

"Strona polska uważa dotychczas podjęte zobowiązania za wiążące i wyraża oczekiwanie, że strona rosyjska nie dopuści do żadnych działań, które mogłyby w jakikolwiek sposób utrudnić swobodny i nieskrępowany dostęp do miejsca katastrofy Tu-154 oraz, które uwłaczałyby szczególnemu charakterowi tego miejsca - zarówno obecnie, jak i w przyszłości" - zaznaczono w komunikacie.

Cichocki zaznaczył ponadto podczas spotkania, że "szczególnie obecnie, w momencie nagromadzenia kwestii spornych, niezbędne dla próby ich rzetelnego rozwiązania jest podjęcie dwustronnego dialogu na odpowiednim szczeblu, w oparciu o wzajemny szacunek i zrozumienie intencji drugiej strony".

Oto pełny komunikat MSZ:



"Podczas dzisiejszego spotkania podsekretarz stanu w MSZ Bartosz Cichocki wręczył ambasadorowi Federacji Rosyjskiej Siergiejowi Andriejewowi notę dyplomatyczną i wyraził poważne zaniepokojenie strony polskiej w związku z utrudnieniami w dostępie do miejsca katastrofy rządowego samolotu Tu-154M z 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem.



Wiceminister Cichocki zaznaczył ponadto, że budowa pomnika w miejscu katastrofy Tu-154 stanowi zobowiązanie obu państw już od 2010 r., gdy ministrowie kultury Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej zainicjowali temat międzynarodowego konkursu na opracowanie koncepcji pomnika upamiętniającego Ofiary katastrofy. Strona polska uważa dotychczas podjęte zobowiązania za wiążące i wyraża oczekiwanie, że strona rosyjska nie dopuści do żadnych działań, które mogłyby w jakikolwiek sposób utrudnić swobodny i nieskrępowany dostęp do miejsca katastrofy Tu-154 oraz, które uwłaczałyby szczególnemu charakterowi tego miejsca - zarówno obecnie, jak i w przyszłości. Strona polska podczas spotkania podkreśliła również nieustanną gotowość powrotu do rozmów na temat planów budowy pomnika Ofiar katastrofy.

Jednocześnie wiceminister Cichocki wyraził przekonanie, że szczególnie obecnie, w momencie nagromadzenia kwestii spornych, niezbędne dla próby ich rzetelnego rozwiązania jest podjęcie dwustronnego dialogu na odpowiednim szczeblu, w oparciu o wzajemny szacunek i zrozumienie intencji drugiej strony."