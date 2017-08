BBC: Trzecia kobieta oskarża Romana Polańskiego o gwałt

Kolejna kobieta przyznała, że w latach siedemdziesiątych była molestowana przez Romana Polańskiego - informuje BBC. Tajemnicza Robin opowiedziała o tym na specjalnie zwołanej konferencji prasowej w Los Angeles.

Zdjęcie Tajemnicza, dziś 60-letnia, Robin /AFP

Do zdarzenia miało dojść w 1973 roku, a Robin miała wówczas zaledwie 16 lat. Do molestowania miało dojść w południowej Kalifornii.



Robin odmówiła jednak podania szczegółów. Jej adwokat - Gloria Allred podkreśliła, że chociaż sprawa jest już przedawniona, to Robin może złożyć zeznania, jeśli reżyser stanie przed sądem w związku z innymi oskarżeniami o przestępstwa seksualne.

Reklama

"Robin" powiedziała, że przerwała milczenie, by było wiadomo, że są kolejne nieletnie ofiary.

Robin powiedziała, że "zdenerwowała się", że sprawa przeciwko Polańskiemu może zostać zakończona, a ona wciąż ma nadzieję, że reżyser "powinien ponieść odpowiedzialność za atak na Samantę Geimer".





Sprawa Romana Polańskiego

Polański jest oskarżony o to, że w 1977 r. podał środki usypiające i alkohol 13-letniej wówczas Samancie Gailey (obecnie Geimer) i doprowadził ją do poddania się aktowi seksualnemu w domu aktora Jacka Nicholsona. Zgodnie z ustawodawstwem stanu Kalifornia każdy kontakt seksualny z nieletnią traktowany jest jako gwałt.

Podczas procesu reżyser przyznał się do seksu z nieletnią, po tym jak w ramach nieformalnej ugody prokuratura obiecała mu rezygnację z innych zarzutów. Spędził 42 dni w więzieniu, skąd został warunkowo zwolniony. Nie czekając jednak na wyrok opuścił w 1978 r. Stany Zjednoczone obawiając się - jak twierdził - że sędzia nie dotrzyma warunków ugody.

Polański mieszka i tworzy obecnie we Francji i w Szwajcarii, często odwiedza również Polskę. Zarówno Szwajcaria, jak i Polska odrzuciły amerykańskie wnioski o ekstradycję reżysera do USA. Francja nie ma umowy o ekstradycji z USA.

Roman Polański próbował doprowadzić do zakończenia procesu bez konieczności osobistego stawiennictwa w sądzie, ale jego wysiłki nie przyniosły żadnego rezultatu.

Na początku kwietnia sędzia Sądu Najwyższego stanu Kalifornia odrzucił prośbę reżysera o zakończenie jego sprawy i umożliwienie mu podróży do USA bez groźby narażenia się na aresztowanie.

Geimer kilkakrotnie oświadczała, że przebaczyła Polańskiemu, a w 2008 r. wystąpiła do sądu o umorzenie sprawy aby "zaoszczędzić dalszych cierpień jej i rodzinie".

W 2010 roku brytyjska aktorka Charlotte Lewis, również reprezentowana przez Glorię Allred, która specjalizuje się w przypadkach przemocy seksualnej, oskarżyła reżysera, że zmusił ją do seksu, gdy miała 16 lat.