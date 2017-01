Beata Szydło chwali resort Glińskiego. "Bardzo aktywna polityka"

Inicjatywy upamiętniające wydarzenia historyczne, promowanie polskiej kultury zagranicą, dopominanie się o dobre imię Polski, tłumaczenie prawdy historycznej - to aktywność ministerstwa kultury, na które zwróciła uwagę premier Beata Szydło we wtorek po spotkaniu z wicepremierem, ministrem kultury Piotrem Glińskim w ramach przeglądu resortów.

Zdjęcie Uścisk dłoni ministra kultury, wicepremiera Piotra Glińskiego (L) i premier Beaty Szydło (z środku Antoni Macierewicz, szef MON) / Fot. Sławomir Kamiński /

"Rozmawialiśmy dziś z premierem Glińskim o planach na ten rok, które będzie realizowało ministerstwo kultury. Rozmawialiśmy o tym, co za nami w 2016 r. - bardzo dużo inicjatyw podjętych przez Ministerstwo Kultury, które będą kontynuowane również i w tym roku, za które serdecznie dziękuję ministrowi Glińskiemu" - powiedziała premier Szydło.



Oceniła, że resort kultury "bardzo aktywnie prowadzi politykę" i wymieniła inicjatywy, które do tej pory nie były podejmowane przez ministerstwo, a które podjął minister Gliński. "Nowe inicjatywy, bardzo ważne, upamiętniające wydarzenia i bardzo istotne dla środowisk patriotycznych, wydarzenia pokazujące polską kulturę, ale też aktywna rola ministerstwa kultury zagranicą w promowaniu polskiej kultury, dopominaniu się o dobre imię Polski, tłumaczenie prawdy historycznej" - mówiła. "To nowy wymiar działalności resortu kultury, który odgrywa niezwykle istotną rolę w rządzie Prawa i Sprawiedliwości" - podkreśliła.

"Mamy ambitne projekty i programy nie tylko związane z polityką historyczną, ale również z rozwojem mediów, z polityką kulturalną. Podstawą działania jest idea, żeby promować polską kulturę, pokazywać bardzo ważne dla Polski wydarzenia. Chcemy też wspierać kulturę lokalną. Takie działania również zostały rozpoczęte przez pana premiera" - dodała Szydło.

Jak zapowiedziała, 2017 rok to "kontynuacja ważnych projektów, kolejne nowe inicjatywy, i przygotowanie się do 2018 roku, który będzie rokiem jubileuszowym" - w 2018 r. przypada 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.

"Rola Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest tutaj ogromna, bo to właśnie ministerstwo jest tutaj koordynatorem roku jubileuszowego. W ministerstwie został powołany pełnomocnik, który zajmuje się przygotowaniem tych obchodów" - przypomniała.

"W 2017 roku, po likwidacji Ministerstwa Skarbu, premier Gliński przejął nowe zadania. W tej chwili spółki medialne zostały włączone pod nadzór ministra. To dużo pracy do zrealizowania. Wiecie państwo, że przygotowujemy propozycje legislacyjne i ustaliliśmy, że ten rok będzie poświęcony właśnie tym zadaniom" - dodała.