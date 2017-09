Beata Szydło Człowiekiem Roku podczas Forum Ekonomicznego

Tylko, kiedy gramy w drużynie, jesteśmy w stanie osiągnąć wielkie rzeczy - podkreśliła premier Beata Szydło po odebraniu nagrody Człowiek Roku 2016 Forum Ekonomicznego w Krynicy. Dziękując za wyróżnienie podziękowała też szefowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu.

Zdjęcie Premier Beata Szydło odebrała nagrodę Człowieka Roku XXVII Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdrój /Grzegorz Momot /PAP

Beata Szydło nagrodę Człowiek Roku odebrała z rąk marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego.

Reklama

Podczas wtorkowej wieczornej gali Forum Ekonomicznego w Krynicy Szydło podkreśliła, że "chce przede wszystkim podziękować panu premierowi Jarosławowi Kaczyńskiemu". "To jego wizja, jego determinacja i stworzenie drużyny, która ruszyła w Polskę zaowocowało potem zwycięstwami, które odnieśliśmy" - powiedziała. "Wygraliśmy, bo byliśmy drużyną" - dodała.

W ocenie Szydło dzięki Jarosławowi Kaczyńskiemu możemy cieszyć się, że Polska zaczyna być państwem docenianym, nie tylko jako silna gospodarka, ale państwem bezpiecznym, w którym po prostu zaczyna się ludziom dobrze żyć" - mówiła.

Dziękowała też ludziom, którzy pisali program PiS, pomagali, wspierali, byli ekspertami i kolegom z klubu PiS.

"Ja jestem zaledwie tylko i wyłącznie kapitanem drużyny, która ma zmieniać Polskę. Bo tak naprawdę to jest nagroda wszystkich - moich koleżanek i kolegów, którzy siedzą tutaj na sali, którzy pracują na co dzień w rządzie bardzo ciężko, którzy wprowadzają te projekty, programy" - podkreśliła premier. I to jest też nagroda dla całego naszego środowiska" - dodała szefowa rządu.

"To zaledwie początek drogi"

"Nie ma w rządzie ministra, który nie ma się czym poszczycić; wszystkie resorty wspaniale pracują; dzięki temu możemy powiedzieć, że tak dużo dobrego się dzieje" - mówiła premier Szydło. "To zaledwie początek drogi, przed nami długa praca" - dodała.

"Dziękuję bardzo serdecznie biało-czerwonej drużynie, która zwyciężyła, tej, która była na szlaku podróży kampanijnej ówczesnego kandydata na prezydenta, obecnie prezydenta pana Andrzej Dudy i tej drużynie kampanijnej z wyborów parlamentarnych" - mówiła we wtorek Szydło.

Dziękowała wszystkim, którzy "pracują bardzo ciężko wprowadzając w życie program, który wybrali Polacy". "To przecież wyborcy obdarzyli nas zaufaniem, powiedzieli: spróbujcie, my wam ufamy, zrealizujcie to, o czym mówicie" - dodała szefowa rządu.

"Naszym wielkim zobowiązaniem jest to, żeby ten projekt doprowadzić do końca. Ale żeby tak się stało ta drużyna musi cały czas być razem, musimy konsekwentnie i z uporem dążyć do tego, do czego się zobowiązaliśmy" - oświadczyła premier. "Dziękuję moim koleżankom i kolegom ministrom" - podkreśliła Szydło.

"Mogę śmiało powiedzieć, że nie ma w rządzie w tej chwili ministra, który nie ma się czym poszczycić. Wszystkie resorty wspaniale pracują i dzięki temu możemy powiedzieć, że tak dużo dobrego się dzieje" - stwierdziła szefowa rządu. Szczególne podziękowanie skierowała do wicepremiera, ministra finansów i rozwoju Mateusza Morawieckiego, za "Plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju".

"Myśmy poszli po to z tym programem, żeby zmienić życie zwykłych Polaków, żeby dać poczucie godnego życia. To jest ogromna rola (minister rodziny, pracy i polityki społecznej) Elżbiety Rafalskiej. Program 500 Plus, który okazał się rewolucyjnym, nie dlatego, że jest to program pomocowy. On zmienił faktycznie życie wielu polskich rodzin" - mówiła Szydło. Dodała, że program Rodzina 500 Plus jest także programem napędzającym polską gospodarkę.

Premier dziękowała także szefowi resortu energii Krzysztofowi Tchórzewskiemu i wiceministrowi resortu Grzegorzowi Tobiszowskiemu za "uratowanie polskiego górnictwa". Skierowała także podziękowania do wszystkich, którzy pracują w różnych instytucjach w całej Polsce, wprowadzając w życie projekt dobrej zmiany.

"Musimy pamiętać, że to jest zaledwie początek drogi, a przed nami długa praca. Najważniejsze to, co pozostaje do zrealizowania" - wskazywała Szydło. "To jest moja rola, żeby ta drużyna cały czas była razem" - dodała. "Jeżeli do końca pozostaniemy biało-czerwoną drużyną, to zwyciężymy, a to zwycięstwo będzie oznaczało rozwój Polski, dobre życie w bezpiecznej Polsce polskich rodzin" - podkreśliła premier.

"Powinna nas łączyć Polska"

"Możemy się różnić, mieć różne zdania, poglądy, bo to rzecz naturalna, ale powinna nas łączyć Polska" - mówiła we wtorek premier Szydło po otrzymaniu nagrody Człowieka Roku XXVII Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Premier podkreśliła, że przyjeżdżała na Forum Ekonomiczne w Krynicy w różnych rolach jako samorządowiec i parlamentarzysta.

"Za każdym razem, kiedy tutaj przyjeżdżałam widziałam i słyszałam dyskusje o Polsce, o Europie, o tym co zrobić, jak zrobić, żeby wszystkim nam żyło się po prostu lepiej, żebyśmy byli państwem, które jest w awangardzie nowoczesnej Europy" - powiedziała premier.

Szefowa rządu wyraziła nadzieję, że Forum Ekonomiczne w Krynicy będzie łączyć wszystkich w dyskusji o przyszłości, która ma być "bezpieczna i dawać poczucie satysfakcji młodym Polakom".

"Możemy się różnić, możemy mieć różne zdania, możemy mieć różne poglądy, bo jest to rzeczą naturalną, ale powinna nas łączyć Polska. Myślę, że każdy z nas siedzących tutaj na sali ma takie przekonanie, że właśnie to są bardzo ważne momenty, chwile w życiu naszego narodu, że zmieniamy Polskę, po to, by Polakom lepiej się żyło, byśmy byli zadowoleni z tego miejsca na ziemi, w którym żyjemy" - mówiła szefowa rządu.

Premier podziękowała również założycielowi Forum Ekonomicznego w Krynicy Zygmuntowi Berdychowskiemu.

Dodała, że 5 września jest dla niej szczególną datą także ze względów prywatnych. "Chcę podziękować osobie, dla której ta data jest tak samo ważna jak dla mnie, bo to dzięki mojej rodzinie, dzięki miejscu na ziemi, które mam jestem tym, kim jestem" - podkreśliła premier Szydło.