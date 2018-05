Beata Szydło jako premier zarobiła mniej niż jej podwładni

W rządzie Beaty Szydło dwoje ministrów zarobiło w ubiegłym roku więcej niż ich szefowa – wynika z oświadczeń majątkowych, które zostały opublikowane na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Największą pensję miał Zbigniew Ziobro, który łączy stanowiska ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Drugie miejsce pod względem wysokości wynagrodzenia zajęła Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Rząd Mateusza Morawieckiego

Na ubiegłoroczny dochód Zbigniewa Ziobro składają się: 236 tys. zł pensji ministra sprawiedliwości (19 tys. zł brutto miesięcznie), 60 tys. zł dodatku funkcyjnego dla prokuratora generalnego (5 tys. zł brutto miesięcznie) oraz dieta poselska 30 tys. zł (2,5 tys. zł brutto miesięcznie). W sumie jego miesięczne dochody to 26,5 tys. zł brutto.

Zbigniew Ziobro ma także spory majątek i oszczędności. Należy do niego jedna trzecia udziału w domu jednorodzinnym (jego część ma 85 mkw), który jest położony na 22-arowej działce.

Do oświadczenia majątkowego minister wpisał także mieszkanie o powierzchni 125 mkw, gospodarstwo rolne o powierzchni 73 ary i dwie działki leśno-rolne, każda o powierzchni ponad 1 ha. Minister zaoszczędził 220 tys. zł i 1,8 tys. euro.



Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, to po Zbigniewie Ziobrze najlepiej wynagradzana członkini rządu. Jej ubiegłoroczne dochody z pracy na tym stanowisku to 272 tys. zł. Do tego dochodzi dieta poselska 30 tys. zł rocznie. Minister rodziny wpisała także do oświadczenia majątkowego 6 tys. zł z wynajmu mieszkania. Ma dom o powierzchni 180, mkw a także mieszkanie 52 mkw. Jej oszczędności to 345 tys. zł.

Roczne pensje ministrów (brutto)

Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości i prokurator generalny - 296 tys. zł



Elżbieta Rafalska, minister rodzinny pracy i polityki społecznej - 272 tys. zł

Beata Szydło, premier - 265 tys. zł

Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych i administracji - 258 tys. zł



Piotr Gliński, wicepremier oraz minister kultury i dziedzictwa narodowego - 252 tys. zł

Anna Zalewska, minister edukacji - 250 tys. zł

Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej - 247 tys. zł



Jarosław Gowin, wicepremier, minister naaki i szkolnictwa wyższego - 242 tys. zł (w tym 62 tys. zł nagrody)



Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa i rozwoju wsi - 241 tys. zł

Beata Kempa - 238 tys. zł



Mariusz Kamiński - 235 tys. zł

Witold Bańka, minister sportu i turystyki - 222 tys. zł

Krzysztof Tchórzewski, minister energii - 195 tys. zł netto



Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury i budownictwa - 162 tys. zł netto

Mateusz Morawiecki, wicepremier w rządzie Beaty Szydło - nie ujawnił swojego wynagrodzenia w najnowszym oświadczeniu majątkowym.