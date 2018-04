Beata Szydło: Najważniejsza jest inwestycja w człowieka

Polityka społeczna jest priorytetem, najważniejsza jest inwestycja w człowieka - powiedziała w środę wicepremier, szefowa Komitetu Społecznego Rady Ministrów Beata Szydło, która wzięła udział w konferencji dotyczącej jubileuszu 100-lecia Polskiej Polityki Społecznej.

Zdjęcie Beata Szydło /Paweł Suparnak /PAP

"To najważniejsze zadania, byśmy inwestowali w ludzi. Taki był cel mojego rządu, rządu który rozpoczął w 2015 roku - uważam - bardzo ambitną i bardzo odważną reformę polityki społecznej, inne patrzenie na człowieka, patrzenie na ludzi z punktu widzenia tej najważniejszej inwestycji państwa" - mówiła Szydło.



Wicepremier podkreśliła, że należy myśleć o rodzinie i szukać rozwiązań, dzięki którym polskie rodziny będą mogły się rozwijać. "Mam nadzieję, że ta moda na rodzinę, którą rozpoczęliśmy, będzie trwać" - powiedziała.



Dodała, że choć Polska "świetnie" się rozwija, że perspektywy są coraz lepsze, to są w Polsce regiony, w których nie tylko jest wysoki poziom ubóstwa, bezrobocia, ale przede wszystkim ludzie w tych regionach powinni zobaczyć szansę na to, że w tam też będzie można normalnie, godnie żyć.



Szydło, mówiąc o programach pomocy rodzinom, wymieniła m.in. program "Rodzina 500 plus", który - jak zaznaczyła - nie tylko jest programem pomocy finansowej, ale również programem, dzięki któremu notuje się większą liczbę urodzeń. "Ten program zwrócił przede wszystkim uwagę na samą rodzinę. Ludzie zaczęli o rodzinie w Polsce rozmawiać, zaczęli o tej rodzinie mówić" - zauważyła.



Cykl spotkań z okazji 100-lecia polskiej polityki społecznej

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska otwierając spotkanie zaprezentowała publikację "Stulecie polskiej polityki społecznej 1918 - 2018" przygotowaną przez ekspertów.



Zapowiedziała, że dzisiejsza konferencja rozpoczyna cykl spotkań poświęconych 100-leciu polskiej polityki społecznej. Podobne konferencje odbędą się w każdym z województw.



Z kolei prezydent RP Andrzej Duda w liście do uczestników konferencji zwrócił uwagę, że polska polityka społeczna była jednym z priorytetów od chwili odzyskania niepodległości. Przypomniał m.in. o przyznaniu w listopadzie 1918 r przez Józefa Piłsudskiego jednorazowego zasiłku wszystkim robotnikom i pracownikom zakładów przemysłowych, a także o wprowadzonym dwa miesiące później obowiązkowym ubezpieczeniu zdrowotnym i powołaniu kasy chorych. Prezydent w liście zwrócił również uwagę na wyzwania, jakie aktualnie czekają Polskę.



"Ochrona polskiego rynku pracy i kształtowanie go w taki sposób, by Polska nie była jedynie źródłem taniej siły roboczej, ale krajem nowoczesnym, który rozwija się dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze, w którym można liczyć na odpowiednie wynagrodzenie, to jedno z najpoważniejszych zadań, przed którym stajemy jako państwo" - zaznaczył Andrzej Duda.



Wśród kolejnych wyzwań wymienił m.in. postępujące starzenie się społeczeństwa. Dodał, że jest ono zarówno wyzwaniem finansowym jak i cywilizacyjnym. Zwrócił uwagę, że ludziom starszym państwo powinno zapewnić nie tylko godziwe emerytury, ale także dbać o to, by seniorzy "mogli się cieszyć życiem również w jego późniejszych okresach".