Beata Szydło: Potępiamy ekstremizmy, ale nie godzę się na szkalowanie

"Potępiamy wszystkie ekstremizmy, ale nigdy nie zgodzę się na to, żeby obywatele mojego kraju, który był ofiarą dwóch totalitaryzmów, byli szkalowani i pomawiani" - mówiła w piątek premier Beata Szydło, odnosząc się do krytyki niektórych uczestników Marszu Niepodległości.

Zdjęcie Beata Szydło /Rafał Guz /PAP

"Bardzo jasno potępiamy wszystkie ekstremizmy, potępiamy takie zachowania, które godzą w zachowania Europejczyków. Polska nie toleruje zachowań, które są przekraczającymi wszelkie dopuszczalne normy" - mówiła premier na konferencji prasowej po zakończeniu unijnego szczytu w Goeteborgu.

"Nigdy się nie zgodzę na to, żeby mój kraj, który był ofiarą dwóch totalitaryzmów, żeby obywatele mojego kraju, byli w taki sposób szkalowani i pomawiani. Nie ma na to zgody polskiego rządu" - mówiła premier.



"Możemy się między sobą różnić, możemy mieć różne zdania, rozmawiajmy o tym, ale jeżeli chcemy, by rodzina europejska właśnie rozmawiała i budowała swoją przyszłość w oparciu o wartości, to ten szacunek jest potrzebny wszystkim tym, którzy są członkami tej rodziny, a Polska jest członkiem rodziny europejskiej" - podkreśliła szefowa rządu.