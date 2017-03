Beata Szydło: To nie jest porażka, to jest zwycięstwo

"Przyjechaliśmy tu dumni z naszej premier. To, co pokazała w Brukseli w ciągu wczorajszego i dzisiejszego dnia to coś, co napawa dumą. Broniła polskiej sprawy. Broniła dzielnie, w sposób, który pozostanie w naszej historii" - oświadczył Jarosław Kaczyński, witając premier Beatę Szydło na lotnisku w Warszawie. Podziękował jej za umiejętność obrony polskich spraw.

Premier Beatę Szydło, która w piątek po godz. 18.00 wróciła z Brukseli, gdzie zakończył się szczyt UE, powitali na lotnisku w Warszawie przedstawiciele rządu, m.in. szef MSZ Witold Waszczykowski oraz prezes PiS Jarosław Kaczyński. Obecni byli też szef MON Antonii Macierewicz, minister kultury Piotr Gliński, szef MSWiA Mariusz Błaszczak. Politycy PiS powitali szefową rządu kwiatami.

"Ktoś może powiedzieć: 'ponieśliśmy porażkę'. Nie, proszę państwo. Pokazaliśmy, że Polska jest państwem podmiotowym" - powiedział prezes PiS. "Premier Beata Szydło pokazała, że jest na miarę tego czasu. Czasu, kiedy Polska odbudowuje się tutaj wewnętrznie i na arenie międzynarodowej. Jestem osobiście bardzo, bardzo dumny, że mamy takiego premiera" - mówił Jarosław Kaczyński.



"Z całego serca dziękuję za te dni, za te godziny, za umiejętność obrony polskiej sprawy. Umiejętność nieczęstą w naszej historii, w naszej polityce" - dodał.



Po jego przemówieniu głos zabrała Beata szydło. "Chciałam przede wszystkim podziękować panu premierowi Jarosławowi Kaczyńskiemu i mojej partii" - oznajmiła premier.

"To nie jest porażka, to jest zwycięstwo. Pokazaliśmy, że Polska jest pełnoprawnym, dumnym członkiem państwem Unii Europejskiej. Walczymy o sprawy Polski i Polaków i to jest najważniejsze" - dodała Beata Szydło.