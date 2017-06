Beata Tyszkiewicz miała zawał. Konieczna była operacja

Beata Tyszkiewicz trafiła do szpitala. Słynna polska aktorka i jurorka programu "Taniec z gwiazdami" przeszła zawał. Potrzebna była operacja - informuje "Super Express".

Zdjęcie Beata Tyszkiewicz miała zawał /Mariusz Grzelak /Reporter

78-letnia aktorka miała bóle w klatce piersiowej. Konieczna była operacja udrożnienia tętnicy wieńcowej.



Jak podaje "Super Express", zabieg przebiegł bez żadnych komplikacji. Jedna z największych dam polskiego kina wraca do sił i być może będzie mogła wyjść ze szpitala w przyszłym tygodniu.

Beata Tyszkiewicz to aktorka filmowa i teatralna. Na srebrnym ekranie zadebiutowała jako uczennica - w 1957 r. w ekranizacji "Zemsty" w reżyserii Antoniego Bohdziewicza. Wcieliła się w postać Klary. W następnych dekadach zagrała w niemal stu filmach, m.in. w obrazach "Marysia i Napoleon", "Popioły", "Noce i dnie", "Śmierć dziecioroba", "Seksmisja" czy "Wszystko na sprzedaż".



Jest członkinią Narodowej Rady Kultury 1 i 2 Kadencji oraz Fundacji Kultury Polskiej wspomagającej kulturę polską w kraju i za granicą, w której od 1994 r. pełni funkcję prezesa zarządu. Aktorka była jedną z jurorów programu "Taniec z gwiazdami" emitowanego na antenie telewizji TVN, a obecnie "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami" w telewizji Polsat.