Będą nowe zasady szacowania szkód w rolnictwie

Ministerstwo rolnictwa zaproponowało zmiany w zasadach szacowania szkód w rolnictwie na skutek wystąpienia klęsk żywiołowych. Produkcja rolna w gospodarstwie będzie ustalana na podstawie jednolitych danych.

Zdjęcie Krzysztof Jurgiel - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi /Mariusz Grzelak /Reporter

Ponadto na stronie internetowej ministerstwa rolnictwa będzie udostępniony jednolity formularz protokołu szacowania szkód - poinformował wiceminister rolnictwa Jacek Bogucki na ostatnim, styczniowym posiedzeniu sejmowej komisji rolnictwa.

Wyjaśnił, że zmiany w szacowaniu szkód w gospodarstwach z powodu klęsk żywiołowych są wprowadzane w związku z licznymi wystąpieniami organizacji rolniczych oraz wojewodów, którzy postulowali ujednolicenia protokołów szacowania takich szkód. Oszacowanie szkód jest podstawą do ubieganie się o pomoc.

Zmiana polega na tym, że gdy rolnik nie posiada danych rachunkowych lub dokumentów potwierdzających wielkość produkcji prowadzonej w jego gospodarstwie, produkcja będzie ustalana jednolicie na podstawie danych Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Informacje te będą publikowane na stronie Instytutu.

Zdaniem wiceministra, korzystanie z takiego samego formularza zapewni jednolitą metodologię wyliczania szkód w gospodarstwach, a także jednolite prezentowanie danych.

"Staramy się, aby protokół był jasny, czytelny, a jednocześnie precyzyjny. Chodzi o to, aby nie było zróżnicowania i wątpliwości, a także wielu sygnałów od rolników i komisji szacujących, że następuje zbyt znaczne zróżnicowanie pomiędzy regionami, pomiędzy szacunkami w poszczególnych komisjach" - zapewnił wiceminister.

Dwukrotne szacowanie szkód

Jak mówił Bogucki, komisje powołane przez wojewodów w przypadku oceny stanu drzew owocowych, będą dwukrotnie oszacowywały szkody spowodowane przez ujemne skutki przezimowania (straty zimowe), przymrozki wiosenne, powódź lub grad. Po raz pierwszy szacowanie odbędzie się w terminie dwóch miesięcy od dnia wystąpienia szkód. Natomiast drugi raz - nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia wystąpienia tych szkód. "Drugi szacunek będzie uprawniał do ubiegania się o wsparcie spowodowane stratami w drzewach owocowych, ponieważ nie zawsze jedno szacowanie pozwala na to, żeby rzeczywiście ustalić ostateczne szkody" - wyjaśnił wiceminister.

Wiceszef resortu rolnictwa przypomniał, że przepisy znowelizowanej ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich z 15 grudnia ub.r. wprowadziły nowy, sześciodekadowy okres, w którym będzie monitorowane wystąpienie zagrożenia suszą, jest to okres od 21 marca do 20 maja. Chodzi o uwzględnienie w ocenach zasobów wodnych pochodzących z okresu zimowego, które w ostatnich latach w szczególnej mierze przyczyniały się do zaistnienia skutków w postaci suszy w pierwszym okresie wegetacyjnym.

Ponadto w resorcie rolnictwa trwają prace legislacyjne, które wydłużą okres raportowania suszy dla ziemniaków do 20 września. Obecnie kończyło się one na 10 września br. Monitorowaniem suszy zajmuje się Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach (IUNG). Na podstawie raportów tego Instytutu powoływane są specjalne komisje do szacowania szkód.

Bogucki podkreślił, że resort rolnictwa chciałby, by system szacowania szkód w gospodarstwach rolnych związanych z wystąpieniem klęsk żywiołowych, był systemem wykorzystywanym nie tak, jak do tej pory czyli dosyć często, ale tylko w nadzwyczajnych sytuacjach. Rolnicy powinni ubezpieczać swoje uprawy i zwierzęta, a za straty występujące w rolnictwie odszkodowania powinny wypłacać firmy ubezpieczeniowe.