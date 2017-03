Będą zmiany w pakiecie onkologicznym. Prezydent podpisał ustawę

​Prezydent podpisał ustawę, na mocy której m.in. uproszczona zostanie karta diagnostyki i leczenia onkologicznego oraz uelastyczniona możliwość jej wystawiania.

O podpisaniu ustawy modyfikującej tzw. pakiet onkologiczny Kancelaria Prezydenta Andrzeja Dudy poinformowała w piątkowym komunikacie.

Pakiet onkologiczny został wprowadzony z początkiem 2015 r., by skrócić diagnozowanie i leczenie nowotworów złośliwych. W tym celu m.in. wystawia się pacjentom kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego (DiLO). Pacjenci z taką kartą są zapisywani do odrębnej, szybszej kolejki (np. do diagnostyki), aby nie czekali razem z pacjentami nieonkologicznymi.

Nowela modyfikuje zakres informacji zapisywanych w karcie DiLO. Zrezygnowano np. z danych dotyczących objawów, badań diagnostycznych oraz oceny jakości diagnostyki onkologicznej. W rezultacie karta DiLO skróci się z dziewięciu do dwóch stron. Karta będzie wypełniana wyłącznie w formie elektronicznej.

Zgodnie z nowelizacją kartę DiLO w przypadku podejrzenia nowotworu będzie mógł wystawiać także lekarz specjalista (obecnie specjaliści mogą ją założyć dopiero w momencie zdiagnozowania choroby).

Zrezygnowano ze wskaźnika rozpoznawania nowotworów, który obowiązywał lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (po przekroczeniu minimalnej jego wartości lekarz tracił możliwość wydawania karty DiLO do czasu ukończenia szkolenia z zakresu wczesnego rozpoznawania nowotworów).

Nowelizacja zakłada, że placówki będą wyznaczały koordynatora leczenia onkologicznego, który będzie informował pacjenta o organizacji procesu leczenia, a także np. zapewniał współpracę między placówkami w ramach kompleksowej opieki nad pacjentem.

Zgodnie z nowymi przepisami minister zdrowia będzie mógł ogłaszać zalecenia dotyczące diagnostyki i leczenia (w przypadku onkologii zalecenia te będą obligatoryjne) oraz opracowywania mierników oceny prowadzenia diagnostyki i leczenia onkologicznego. Mierniki te szpitale będą mogły wykorzystywać do obliczania wskaźników efektywności diagnostyki i leczenia.

"Przyjęte zmiany są wynikiem rocznego doświadczenia w stosowaniu pakietu onkologicznego (ustawa zasadniczo weszła w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.) i usuwają uciążliwości, będące konsekwencją funkcjonujących w porządku prawnym przepisów, które - z perspektywy czasu - oceniono jako niepoprawiające efektywności diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego" - wskazano w komunikacie Kancelarii.

Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 lipca.