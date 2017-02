Będzie eksperyment procesowy ws. wypadku posła Kukiz'15

Trzy samochody zbliżone wielkością do aut uczestniczących w wypadku, w którym zginął poseł Kukiz’15 Rafał Wójcikowski, wykorzystają śledczy z Łodzi w zaplanowanym na piątek eksperymencie procesowym. Jak wyjaśnił rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Krzysztof Kopania, eksperyment jest potrzebny, by ustalić, kto doprowadził do tragedii na trasie S8.





Do wypadku, w którym zginął Rafał Wójcikowski, doszło w styczniu na drodze S8 w powiecie skierniewickim. Poseł jechał samochodem osobowym w kierunku Warszawy. Kierowane przez niego auto uderzyło w barierę energochłonną z lewej strony i obróciło się o mniej więcej 90 stopni w prawo, ustawiając się na prawym pasie prostopadle do innych aut jadących w tym samym kierunku. Nadjeżdżający van zdołał ominąć samochód posła lewym pasem i zatrzymał się w niedużej odległości, ale później w auto posła uderzył inny van.

Rafał Wójcikowski zmarł mimo reanimacji. Cztery inne osoby zostały ranne.

Prowadząca śledztwo ws. wypadku Prokuratura Okręgowa w Łodzi na piątek zaplanowała eksperyment procesowy, który ma pomóc ustalić, kto doprowadził do tragedii.

Wiemy, że na skutek uderzenia w barierki Volkswagen Bora obrócił się o 90 stopni, dlatego też chcemy sprawdzić, czy kierowca samochodu dostawczego, który uderzył następnie w volkswagena, mógł zauważyć (ten) samochód, z jakiej odległości, a tym samym: czy miał możliwość uniknięcia wypadku. Chcemy też sprawdzić, w jakim stopniu samochód, który ominął borę i zaparkował nieopodal, mógł rozproszyć uwagę kierowcy, który uderzył w stojącą na jezdni borę - wyjaśniał rzecznik łódzkiej prokuratury okręgowej Krzysztof Kopania.

Podał również, że - oprócz śledczych - w eksperymencie wezmą udział policja i biegły z zakresu ruchu drogowego.

S8 będzie zamknięta. Przeczytaj, jak ominąć utrudnienia

W związku z eksperymentem kierowcy muszą spodziewać się w piątek utrudnień: od godziny 04:00 do 07:00 zamknięta będzie prowadząca w kierunku Warszawy jezdnia S8 między węzłami Babsk i Kowiesy.

By ominąć ten odcinek, kierowcy jadący z południa kraju do stolicy drogą krajową nr 1 powinni na węźle Piotrków Trybunalski Zachód kierować się na wprost, na Gdańsk, a następnie na węźle Łódź Północ (A1/A2) skręcić w prawo, na Warszawę.

Ci, którzy znajdą się na odcinku S8 za Piotrkowem Trybunalskim w kierunku Warszawy, będą mieli dwie możliwości objazdu. W Rawie Mazowieckiej mogą skręcić na trasę krajową nr 72 w stronę Łodzi, następnie drogą wojewódzką nr 707 dojechać do Skierniewic, stamtąd do autostrady A2 dotrzeć drogą krajową nr 70 (do węzła Skierniewice), a dalej pojechać autostradą A2 na Warszawę. Druga możliwość to w Rawie Mazowieckiej zjechać na drogę wojewódzką nr 725 w kierunku Białej Rawskiej i dalej kierować się drogą wojewódzką nr 728 przez Belsk Duży do Grójca, skąd do Warszawy można dojechać trasą ekspresową nr 7.