Będzie seria spotkań Dudy z Kaczyńskim?

- W najbliższych dniach dojdzie do kolejnego spotkania prezydenta Andrzeja Dudy i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego - powiedział w środę wiceszef gabinetu prezydenta Paweł Mucha. Jest wysoce prawdopodobne, że będą kolejne konsultacje - dodał.

Zdjęcie Prezydent Andrzej Duda i prezes Jarosław Kaczyński /Stefan Maszewski /Reporter

Jak mówił w TVP1, w sprawie ustaw dot. sądownictwa jest wspólnota celów; zarówno jeżeli chodzi o prezydenta i program wyborczy w kampanii prezydenckiej jak i program Prawa i Sprawiedliwości.

Wiceszef gabinetu prezydenta pytany o termin spotkania prezydenta Andrzeja Dudy i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, powiedział: "Panowie umówili się, że w najbliższych dniach dojdzie do kolejnego spotkania, o ile będzie taka potrzeba. Jest więc wysoce prawdopodobne, że będziemy mieli do czynienia z kolejnymi konsultacjami" - zaznaczył.

"Pan prezydent przedłożył projekty - bardzo dobre projekty, jeżeli chodzi o ustawę o Sądzie Najwyższym z nową instytucją prawną, jaką jest skarga nadzwyczajna, która pozwala skarżyć prawomocne orzeczenia sądowe, także w tych sytuacjach, gdy dotychczas nie przysługiwał żaden środek zaskarżenia" - mówił Mucha. Jak dodał, skarga nadzwyczajna to element, którzy pojawiał się w programie PiS. "Tutaj jest taka wspólnota celów - zarówno jeżeli chodzi o prezydenta i program wyborczy w kampanii prezydenckiej jak i program Prawa i Sprawiedliwości" - ocenił.

Odnosząc się do kwestii noweli o KRS, podkreślił, że zarówno prezydent, jak i PiS zgadzają się co do tego, że "to nie może być sytuacja zamkniętej grupy osób, quasi-korporacji, która będzie poza kontrolą czynników społecznych".

Jak dodał, jest przekonany, że porozumienie w kwestii reformy wymiaru sprawiedliwości zostanie zawarte w "niedługiej perspektywie czasowej". "Być może najbliższe, kolejne posiedzenie Sejmu - gdzie w atmosferze porozumienia będzie można to zamknąć" - powiedział Mucha.

Mucha był również pytany o artykuł "Die Welt", w którym napisano, że "dwa lata po swoim zwycięstwie wyborczym przedstawiciele obozu rządzącego ostro skaczą sobie do oczu". "Ja tego nie widzę, jestem zwolennikiem spokojnej merytorycznej rozmowy" - ocenił.

Zapytany o termin referendum konstytucyjnego, zaznaczył, że jego zdaniem nie ma podstaw do sporu w tej kwestii. "Jestem przekonany, że PiS poprze projekt postanowienia o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego, które prezydent skieruje do Senatu" - powiedział. Jak dodał, referendum konstytucyjne odbędzie się 11 listopada 2018 r. albo w terminie wyborów samorządowych. "To jest do ustalenia" - mówił.

Paweł Mucha pytany o aneks do raportu o likwidacji WSI, przypomniał, że prezydent Lech Kaczyński nie zdecydował się na ujawnienie aneksu. "Dotykamy materii, która objęta jest zakresem informacji niejawnych. Nie mogę wypowiadać się co do tego rodzaju informacji. (...) Tej sprawy nie chcę komentować" - zaznaczył.