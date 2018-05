Biało-czerwona sztafeta przemierzyła całą Polskę. Wielki sukces akcji RMF FM!

Z okazji Dnia Flagi biało-czerwona sztafeta RMF FM w niedzielę przemierzyła Polskę z południa na północ. Wystartowała wczoraj po godz. 7:00 w Zakopanem, a tuż przed godz. 20:00 flaga została wciągnięta na maszt ORP "Błyskawica".

Biało-Czerwona na maszcie ORP Błyskawica! Sztafeta RMF FM przemierzyła całą Polskę! Zobacz relację

Reklama

W Zakopanem sztafetę poprowadził wybitny siatkarz Krzysztof Ignaczak, mistrz świata i mistrz Europy. Tam flagę oddał strażakom, którzy w towarzystwie zespołu RMF4RT zawieźli ją do Krakowa.

W stolicy Małopolski sztafetę poprowadziła Otylia Jędrzejczak. Pod wodzą mistrzyni olimpijskiej, mistrzyni świata i Europy, trzykrotnej rekordzistce świata i Europy sztafeta pobiegła pod Wawel, w pobliże Smoczej Jamy i pomnika Smoka Wawelskiego.

Dalej flaga podróżowała Wisłą - w motorówkach. Przekazana została strażakom, którzy w towarzystwie policyjnych wodniaków i WOPR-u, popłynęli w dół rzeki.





Kilkanaście minut później byliśmy w porcie lotniczym w Krakowie. Na pokład samolotu lecącego do Warszawy flagę zabrał Marek Piekarczyk- legenda polskiego rocka.

Z Lotniska im. Chopina w Warszawie w okolice Pałacu Kultury i Nauki naszą flagę zabrały kolejne muzyczne gwiazdy: Margaret, Michał Szpak i Ruda z Red Lips. Następnie flaga trafiła w ręce prezydenta Andrzeja Dudy, który wraz z młodymi siatkarzami pobiegł na Plac Zamkowy. W pobliżu Kolumny Zygmunta prezydent wręczył flagę politykom.

Pod biało-czerwoną flagą biegli: Michał Dworczyk z PiS, Joanna Kluzik-Rostkowska z PO, Władysław Kosiniak-Kamysz z PSL, Agnieszka Ścigaj z Kukiz’15 oraz Marek Sowa z Nowoczesnej.

Udało się, było energetycznie, bardzo przyjemnie, ciepły wiaterek, wiosnę czuć. Widać, można się różnić pięknie pod biało-czerwoną - powiedziała Agnieszka Ścigaj z Kukiz’15.

Było bardzo dobrze, wielka duma, żeby biec. Nowoczesna, w ramach koalicji obywatelskiej, flagę przejęła od PO, a przekażemy ją naszym przyjaciołom z PSL- stwierdził Marek Sowa z Nowoczesnej.

Razem z słuchaczami pobiegliśmy pod Barbakan. Stąd konwój RMF FM ruszył w stronę Gdyni.

W drodze do Gdyni, do akcji przyłączył się zespół Perfect.



Czuję się jak prawdziwy patriota, prawdziwy Polak. Wiem, że flaga była w zacnych rękach, w związku z tym zapisuje się w historii z zespołem Perfect. Jak będzie jakieś podsumowanie historii zespołu Perfect, to ten fakt będzie już w historii już faktem dokonanym - powiedział Grzegorz Markowski.

Wy jesteście po prostu "perfect". Cieszę się, dlatego że Gdynię kocham i flaga będzie przedłużeniem naszej miłości do całej Polski, do Gdyni, do naszego słodkiego wybrzeża - dodał lider Perfectu.

Wieczorem nasz konwój przewożący biało-czerwoną flagę dotarł do Gdyni. Tam strażacy przekazali ją wicemistrzowi świata w piłce ręcznej z 2007 r Arturowi Siódmakowi i jego podopiecznym. Flagę w imieniu weteranów odebrał następnie starszy bosman Tomasz Spych, ratownik medyczny i weteran misji w Afganistanie w 2015 roku oraz Aneta Kurowska, wdowa po pierwszym żołnierzu zabitym w Afganistanie.

Biało-czerwoną flagę, która przemierzyła całą Polskę - spod Giewontu aż po Bałtyk - żołnierze Marynarki Wojennej wciągnęli następnie na maszt.

Latem biało-czerwoną flagę słuchaczy RMF FM Andrzej Bargiel - najbardziej znany polski skiaplinista - wniesie na szczyt K2, najwyższy szczyt Karakorum, drugi co do wysokości szczyt Ziemi (8611 m n.p.m.).

To dla mnie duży zaszczyt. W połowie czerwca ruszam w Karakorum. Będę chciał zjechać z dwóch ośmiotysięczników. Jeden z nich będzie niejako przygotowaniem do trudniejszego celu - powiedział Adam Bargiel.

Sama flaga będzie dumnie powiewać w bazie. Pod koniec wyprawy będę starał się ją wnieść na jeden z najwyższych szczytów świata. Trzymajcie kciuki - dodał.

Wspólne świętowanie 2 maja to już tradycja w RMF FM

Zaczęliśmy przed laty akcją "Szaliki na pomniki", w 2014 wynieśliśmy balonem gigantyczną biało-czerwoną flagę na wysokość 152 metrów, a w 2015 rozwiesiliśmy flagi na pięciu szczytach! Rok później świętowaliśmy na Rynku Głównym w Krakowie, gdzie w narodowe barwy przystroiliśmy Ratusz.

W 2017 roku zorganizowaliśmy pierwszą biało-czerwoną sztafetę. Nasza ekipa przemierzyła kraj z północy na południe Wystartowaliśmy z Helu, a metą był Giewont! Pokonaliśmy prawie 800 kilometrów! Po drodze zawitaliśmy do Gdańska, Warszawy, Krakowa i Zakopanego.

W naszą akcję włączyli się żołnierze z polskiego kontyngentu w Kuwejcie. W biało-czerwonej sztafecie wystartowało około 80 wojskowych.

W sztafecie wraz z ekipą RMF FM biegły gwiazdy muzyki i sportu, politycy oraz słuchacze RMF FM.