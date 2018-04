Biedroń namawiał kobiety do startu w wyborach

"Jeżeli jesteście wkurzone (...) to angażujcie się. Nie pozostawcie tego innym. Ten elektorat, który jest strażnikiem patriarchatu, się zmobilizuje. Wystartujcie w wyborach" - przekonywał Robert Biedroń. Dodał: "Wiem, że radni mnie zaatakują za to, że tutaj jestem, bo oni by woleli, bym siedział w kościele i klęczał przed biskupem. Jestem tu, by pokazać solidarność." - mówił Biedroń.

Zdjęcie Robert Biedroń /Wojciech Strozyk/ /Reporter

VI Regionalny Kongres Kobiet w Koszalinie odbył się w sobotę pod hasłem "Niepodległa Polka #Emancypacja #Reaktywacja". Jednym z zaproszonych gości był prezydent Słupska Robert Biedroń, który namawiał uczestniczki do startu w "maratonie wyborczym".

Reklama

"Przed nami maraton wyborczy. Jestem tutaj dzisiaj, by namówić was, żebyście się zaangażowały w wybory samorządowe, do europarlamentu, parlamentarne i prezydenckie. Bez was nie będą takie, jakie byśmy tego chcieli. Bez was one nie zmienią rzeczywistości" - mówił Biedroń.

"Jeżeli jesteście wkurzone (...) to angażujcie się. Nie pozostawcie tego innym. Ten elektorat, który jest strażnikiem patriarchatu, się zmobilizuje. Wystartujcie w wyborach" - przekonywał Biedroń.

Dodał, że na sali centrum kultury, w której zorganizowano Kongres, "jest największy komitet" "Żadna partia polityczna nie ma tyle członkiń i sympatyczek, członków i sympatyków, co Kongres w Koszalinie. W was jest siła. Zakładajcie własne komitety, pokażcie, że jest alternatywa" - powiedział.

"Wiem, że radni mnie zaatakują za to, że tutaj jestem, bo oni by woleli, bym siedział w kościele i klęczał przed biskupem. Jestem tu, by pokazać solidarność. Obiecuję wam, że zrobię wszystko, żebyśmy się doczekali na tej sali tego, że stanie przed nami nie tylko prezydentka Koszalina, nie tylko prezydentka Słupska, ale także prezydentka Polski. Takie jest moje marzenie" - mówił Biedroń.

Prezydent Słupska na Kongresie przypomniał również, że Rada Kobiet, która powołana została w mieście za jego kadencji, była drugą w Polsce. W Koszalinie usankcjonuje się ona lada dzień. Stosowne zarządzenie prezydent miasta Piotr Jedliński ma podpisać w przyszłym tygodniu - poinformował na Kongresie.

W wydarzeniu, które zorganizowała w Koszalinie Fundacja Edukacja-Równość-Aktywność-Dialog Era Dialogu pod hasłem "Niepodległa Polska #Emancypacja #Reaktywacja", wzięło udział ponad 100 osób, głównie kobiet. W programie znalazły się filmy dokumentalne ("750 lat kobiet", "Podziemne Państwo Kobiet"), debaty, prezentacje multimedialne, występy artystyczne i wystawy. Kongres w Koszalinie współfinansowany był z budżetów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego i miasta Koszalina.

W niedzielę Regionalny Kongres Kobiet zaplanowano w Kołobrzegu. Jubileuszowy 10. Ogólnopolski Kongres Kobiet odbędzie się w Łodzi w dniach 16-17 czerwca. W stowarzyszeniu jest ponad 30 pełnomocniczek, jedną z nich jest Dorota Róża Chałat z Koszalina. Stowarzyszenie działa na rzecz równych praw kobiet, wzmacnia je, edukuje, by kobiety mogły i chciały działać.