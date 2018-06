Biskupi będą dyskutować o młodzieży i ochronie danych osobowych

W Janowie Podlaskim i Siedlcach zbiera się Episkopat, który będzie obradował m.in. o tym, jak dostosować zasady Kościoła do RODO.

Zdjęcie Przewodniczący Episkopatu abp Stanisław Gądecki /Mariusz Gaczyński /East News

Synod o młodzieży, ochrona danych osobowych i program duszpasterski na lata 2019-2022 to główne tematy 379. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które odbędzie się 7 i 9 czerwca w Janowie Podlaskim i Siedlcach.

Jak poinformowało w komunikacie przesłanym w poniedziałek PAP Biuro Prasowe KEP, przewodniczący Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży i delegat ds. powołań bp Marek Solarczyk przedstawi, na jakim etapie są przygotowania do Synodu o Młodzieży, który pod hasłem "Młodzi, wiara i rozeznawanie powołania" odbędzie się od 3 do 27 października 2018 r. w Rzymie.

Autorzy komunikatu podali, że podczas obrad zostanie też podjęta sprawa ochrony danych osobowych w Kościele. Przypomnieli, że 30 kwietnia został opublikowany "Dekret ogólny w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim", którego celem jest uaktualnienie i dostosowanie stosowanych w Kościele zasad do rozporządzenia Unii Europejskiej (RODO).

"Kościół podchodzi z wielką atencją do ochrony danych osobowych, w czym wyraża się również jego szacunek do wiernych. Dlatego kwestia ta jest tematem zebrania plenarnego KEP, podobnie jak była tematem zebrania Rady Stałej KEP. Jak ważna jest to problematyka, ukazuje uruchomienie przez UKSW studiów podyplomowych z ochrony danych osobowych i informacji niejawnych" - podkreślił cytowany w komunikacie rzecznik Episkopatu ks. Paweł Rytel-Andrianik.

Ponadto - jak czytamy w komunikacie - przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP abp Wiktor Skworc przedstawi założenia programu duszpasterskiego na lata 2019-2022. Natomiast przewodniczący Episkopatu abp Stanisław Gądecki przedstawi stan przygotowań do spotkania przewodniczących Konferencji Episkopatów Europy, które odbędzie się 12 i 16 września w Poznaniu. "Celem spotkania będzie dogłębne zbadanie roli katolickiego wolontariatu w społeczeństwie europejskim i ewangelizacji pokoleń młodych ludzi" - informuje komunikat.

Obrady biskupów będą wpisane w obchody 200. rocznicy powstania Diecezji Siedleckiej. W ich ramach zostanie nadany tytuł Bazyliki Mniejszej Kolegiacie Świętej Trójcy w Janowie Podlaskim. We mszy św. weźmie udział nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio.

Na zakończenie zebrania plenarnego w piątek w Katedrze Niepokalanego Poczęcia NMP w Siedlcach biskupi odprawią mszę św. dziękczynną za 200-lecie diecezji siedleckiej, przewodniczył będzie Prymas Polski abp. Wojciech Polak.