​Biuro Lecha Wałęsy reaguje na pasek w TVP Info

Telewizja TVP Info podpisała Lecha Wałęsę jako "TW Bolek". Biuro byłego prezydenta zapowiada pozew.

Zdjęcie Lech Wałęsa /Piotr Hukalo /East News

"Lech Wałęsa (TW Bolek) murem za sekretarzem generalnym Platformy Obywatelskiej Stanisławem Gawłowskim" - napisano na pasku TVP Info.

Obecnie Lech Wałęsa przebywa w USA, natomiast jego biuro opublikowało krótkie oświadczenie.

"Informacja o Lechu Wałęsie, która ukazała się 'na pasku' w telewizji publicznej, pokazuje żenujący poziom ten stacji, przesycony tanią propagandą" - czytamy.

"Po powrocie z pewnością zajmiemy się tą sprawę, ale nie tylko tą. Przygotowujemy więcej pozwów sądowych w stosunku do osób i instytucji, które w ten sposób próbują niszczyć wizerunek Lecha Wałęsy i naruszają jego dobra osobiste. Przypomnę, że teczki znalezione u Kiszczaka nie zostały uznane przez sąd za wiarygodne źródło, a dodatkowo Krzysztof Wyszkowski przegrał w sądzie sprawę za takie pomówienia. Niestety nie wykonał wyroku do dziś i nie przeprosił. Nie zmienia to faktu, że sąd uznaje takie określenie Lecha Wałęsy za naruszające jego dobra osobiste" - podkreślił Adam Domiński, dyrektor Biura Lecha Wałęsy.

"Lech Wałęsa ma nadal status osoby pokrzywdzonej a dla świata i wszystkich rozsądnych ludzi był, jest i będzie tym, który stał na czele walki z komunizmem" - zakończył.