Błaszczak do opozycji: Nie lansujcie się na krzywdzie

Straty i problemy po nawałnicach są sukcesywnie usuwane - zapewnił we wtorek szef MSWiA Mariusz Błaszczak po odebraniu meldunków. Poinformował, że od poniedziałku gminy dysponują środkami na wsparcie dla poszkodowanych.

Minister spraw wewnętrznych i administracji we wtorek odebrał meldunki dotyczące sytuacji pogodowej po nawałnicach, które w ostatnich dniach przeszły nad Polską. Na briefingu mówił, że największe straty są w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim.

Poinformował też, że pomoc została uruchomiona i środki trafiły na konta samorządów. "Już od wczoraj gminy mają pieniądze i sukcesywnie uruchamiają wsparcie" - powiedział Błaszczak.

Jak zaznaczył, ze wszystkich dróg zostały usunięte powalone drzewa, zapewniony jest dostęp wody. Jak mówił, w sobotę odciętych od dostaw energii elektrycznej było pół miliona osób, dziś jest to niespełna 27 tys. "Te straty i problemy są sukcesywnie usuwane" - podkreślił szef MSWiA.

Apelował też do polityków opozycji, by "nie lansowali się na krzywdzie". W ten sposób - jak mówił - odniósł się do "ataków polityków totalnej opozycji w sieci".

Jak dodał, we wtorek po południu premier Beata Szydło uda się do woj. pomorskiego, a on - do kujawsko-pomorskiego.



Odprawa ministrów

Po godz. 10.30 w KPRM rozpoczęła się zwołana przez premier Beatę Szydło odprawa z ministrami dotycząca sytuacji po nawałnicach. Po zakończeniu odprawy planowana jest wypowiedź premier dla mediów.

W spotkaniu uczestniczą przedstawiciele resortów zaangażowanych w akcję ratunkową na terenach dotkniętych przez żywioł - ministerstw infrastruktury i budownictwa, MON, MSWiA, resortów rodziny, pracy i polityki społecznej; finansów; zdrowia; energii; rolnictwa i środowiska.