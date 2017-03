Błaszczak: Polityka rządu PiS gwarantuje Polsce bezpieczeństwo

​Polityka rządu PiS wobec imigrantów z Bliskiego Wschodu oraz modernizacja służb mundurowych i uchwalenie ustawy antyterrorystycznej gwarantuje Polsce bezpieczeństwo - powiedział w piątek szef MSWiA Mariusz Błaszczak, odnosząc się do środowego zamachu terrorystycznego w Londynie.

- Bezpieczeństwo gwarantuje nam nasza polityka rządu PiS, odmienna od polityki naszych poprzedników. Przypomnę - nasi poprzednicy otworzyli granice naszego kraju właśnie na imigrantów z Afryki, Bliskiego Wschodu i z Azji. My powiedzieliśmy, że to jest złe rozwiązanie, to jest rozwiązanie, które przynosi tragiczne rezultaty na zachodzie Europy - powiedział Błaszczak, który był gościem TVP.

Podkreślił, że polski rząd nie zgodzi się na przymusowe rozmieszczanie uchodźców w krajach UE.

- Odkąd zostałem ministrem spraw wewnętrznych i administracji, mówię wprost moim partnerom podczas posiedzeń Rady Unii Europejskiej, ministrów SWiA i przedstawicielom Komisji Europejskiej, szczególnie komisarzowi ds. migracji panu Dimitrisowi Awramopulosowi, że to rozwiązanie jest złym rozwiązaniem - dodał minister.

Zdaniem Błaszczaka to rozwiązanie "przyciąga kolejne fale emigracji" i "służy handlarzom ludzi, którzy (...) zarabiają olbrzymie pieniądze na szmuglowaniu, na przemycaniu ludzi z Afryki czy z Azji do Europy".

"To jest problem stworzony przez Niemcy"

Jak mówił minister, "to jest problem stworzony przez Niemcy, przez kanclerz Niemiec, przez Angelę Merkel", która w 2015 r. otworzyła granice dla imigrantów.

- Polski rząd nie narazi bezpieczeństwa Polski i Polaków - zapewnił Błaszczak.

Minister podkreślił, że bezpieczeństwo Polsce gwarantuje także modernizacja służb mundurowych.

- Jesteśmy bezpieczni również dlatego, że polskie służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo są profesjonalne, są wyszkolone, są dobrze wyposażone. Zapewniliśmy to wszystko poprzez uchwalenie programu modernizacji służb mundurowych - są to konkretne pieniądze, przeznaczone na trzy elementy: po pierwsze na infrastrukturę, po drugie na narzędzia, którymi służby dysponują, po trzecie na (...) podwyżki wynagrodzeń dla funkcjonariuszy, bo oni muszą być godnie wynagradzani, jeżeli mają skutecznie zapewnić nam bezpieczeństwo - mówił Błaszczak.

Ustawa "umożliwiła polskim służbom deportację z Polski"

- Wśród tych narzędzi, które mają służby, jest chociażby ustawa antyterrorystyczna, przyjęta 10 czerwca ub. roku mimo tych wściekłych protestów ze strony totalnej opozycji - dodał.

Szef MSWiA podkreślił, że ustawa "umożliwiła polskim służbom deportację z Polski (...) tych, którzy byli podejrzewani o związki z ideologią dżihadu, o związki z grupami, które (...) stworzyły Państwo Islamskie na Bliskim Wschodzie".

- Ta ustawa też umożliwiła spadek o połowę fałszywych alarmów bombowych, dlatego że na podstawie tej ustawy wszystkie karty przedpłacone muszą być rejestrowane (...). Wtedy, kiedy one muszą być rejestrowane, musi być podane konkretne imię i nazwisko, no to wtedy oczywiście łatwiej ustalić służbom tego, kto takie zagrożenie wszczynał - powiedział minister.

Podkreślił, że są to "bardzo dobre przepisy". - Przypomnę, że o ustawie antyterrorystycznej poprzednia koalicja rządowa mówiła od 2008 r., powstał zespół antyterrorystyczny, który miał wypracować projekt tej ustawy i ten projekt nie powstał - dodał Błaszczak.