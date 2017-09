​Błaszczak: Polska SG w Macedonii zatrzymała ponad 120 imigrantów

Ponad 120 imigrantów, którzy nielegalnie przekroczyli granicę zatrzymali polscy funkcjonariusze Straży Granicznej podczas misji w Macedonii - poinformował szef MSWiA Mariusz Błaszczak, który w poniedziałek spotkał się z uczestnikami misji SG w tym kraju.

"Naszym zadaniem jest nakłonienie naszych partnerów w Unii Europejskiej do rezygnacji z mechanizmów relokacji migrantów. Te mechanizmy są magnesem przyciągającym kolejne fale uchodźców" - powiedział Błaszczak podczas wizyty w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu, gdzie wręczył wyróżnienia dla funkcjonariuszy uczestniczących w misji SG w Macedonii.

Jak podkreślił minister, misja polskich pograniczników w Macedonii "to wymiar naszej solidarności". "Polska Straż Graniczna to wzór dla innych tego rodzaju formacji w Europie. Wasza postawa jest dowodem na to, że Polska potrafi zadbać o szczelność swoich granic" - powiedział szef MSWiA zwracając się do funkcjonariuszy.

Grzegorz Dyjak, Piotr Doczekalski