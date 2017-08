Błaszczak: Projekt rozporządzenia przekazany premier Szydło

Projekt rozporządzenia upraszczającego odbudowę po nawałnicach został dziś przekazany do kancelarii pani premier Beaty Szydło - poinformował w czwartek szef MSWiA Mariusz Błaszczak. Dodał, że rozmawiał w tej sprawie z premier i rozporządzenie zostanie wydane.

Zdjęcie Minister spraw wewnętrznych Mariusz Błaszczak i wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński /Marcin Obara /PAP

Błaszczak na konferencji prasowej powiedział, że jest to rozporządzenie "w sprawie gmin poszkodowanych w wyniku działania żywiołu w sierpniu 2017 roku, w których stosuje się szczególne zasady odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych". "Ten dokument zostanie niezwłocznie wydany" - zaznaczył szef MSWiA.

"W dokumencie zawartych jest 100 gmin - 10 z województwa pomorskiego, 28 z województwa kujawsko-pomorskiego, pozostałe z województwa wielkopolskiego. W tych gminach obowiązują uproszczone procedury związane z uzyskiwaniem zgód na odbudowę i remonty budynków" - zapowiedział Błaszczak.

Podwyższona kwota pomocy dla poszkodowanych

Szef MSWiA poinformował też, że zwiększona zostanie maksymalna kwota na odbudowę zniszczonych domów do 200 tysięcy zł.



"200 tys. zł będą mogli otrzymać mieszkańcy, których domy zostały zniszczone" - zapowiedział Błaszczak.

"Podjęliśmy także decyzję, zgodnie z tym, co mówiła pani premier, o podwyższeniu kwoty, która będzie przeznaczona na pokrycie kosztów odbudowy w przypadku budynków mieszkalnych. Dotychczas ta kwota wynosiła do 100 tys. złotych, w ramach tych zasad dzisiaj podpisanych będzie to kwota do 200 tys. zł. Chciałbym podkreślić, że będziemy reagować, w zależności od sytuacji. To nie jest ostatnie słowo. Jeżeli będzie taka potrzeba, to ta kwota może ulec podwyższeniu" - powiedział szef MSWiA.

Z kolei kwota przeznaczona na odbudowę budynków gospodarczych została ustalona w wysokości do 100 tys. zł.

"Te budynki także zostały zniszczone, one dotychczas nie podlegały zasadom odbudowy, w związku z tym włączyliśmy także te budynki - zgodnie z delegacją ustawową. Tu chodzi o byt mieszkańców, którzy prowadzą gospodarstwa rolne. W przypadku tych budynków także kwota, która jest przeznaczona na odbudowę, została ustalona w wysokości do 100 tys. zł" - powiedział minister.

Wideo Mieszkańcy powiatu chojnickiego sprzątają po burzach. "Kto ma mniej pracy u siebie, pomaga sąsiadowi"

Podkreślił też ważną rolę samorządów lokalnych.

"To samorządy lokalne wypłacają pieniądze, które otrzymują od rządu, to samorządy lokalne są gospodarzami na miejscu, to samorządy lokalne powinny powoływać sztaby kryzysowe gminne i powiatowe - różnie z tym bywa, moje doświadczenia też są różne, ale nie chcę wprowadzać tu ocen. Zależy nam wszystkim na tym, żeby szybko i sprawnie usunąć skutki nawałnicy, która przeszła nad Polską w nocy z piątku na sobotę" - dodał.





Uproszczone szacowanie strat

Zapowiedział również, że szacowanie strat będzie uproszczone. "Oprócz rzeczoznawców mogą oceniać straty także pracownicy urzędów, inspektoratów nadzorów budowlanych. To jest znaczące ułatwienie" - powiedział.

"Po dzisiejszym spotkaniu z ministrem infrastruktury wiem także, że pan minister Adamczyk zdecydował o przesunięciu urzędników inspektoratów nadzoru budowlanego - zarówno z głównego, jak i wojewódzkich, i z sąsiednich województw do województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego, żeby usprawnić i przyspieszyć procedury związane z oceną strat" - dodał.



Tysiące osób bez prądu, uszkodzone domy

W czwartek rzecznik Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Paweł Frątczak poinformował PAP, że 16 363 gospodarstwa wciąż pozostają bez prądu, w tym; 11 595 gospodarstw na Pomorzu, 4 615 w województwie kujawsko-pomorskim, a 153 w Wielkopolsce. Liczba budynków, które zostały uszkodzone w wyniku nawałnic, wynosi ogółem 4154. 3005 z nich to budynki mieszkalne, a zdecydowana większość (2546) to budynki znajdujące się na Pomorzu i Kujawach.

Rzecznik PSP podał, że do tej pory w związku z nawałnicami które przeszły nad Polską w nocy z 11 na 12 sierpnia, strażacy interweniowali ponad 22 tys. razy.

W wyniku nawałnic zginęło sześć osób, a 52 zostały ranne, w tym 13 strażaków.

- Przyjechałem do województwa kujawsko-pomorskiego, żeby sprawdzić stan prac związanych z usuwaniem skutków nawałnicy - mówił minister Błaszczak.