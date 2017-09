Błaszczak: Widać otrzeźwienie w UE w sprawie migracji

- Państwa unijne zmieniają swoje nastawienie wobec migracji; widać otrzeźwienie – ocenił w czwartek w Brukseli po spotkaniu unijnych ministrów odpowiedzialnych za sprawy wewnętrzne szef MSWiA Mariusz Błaszczak.

Zdjęcie Szef MSWiA Mariusz Błaszczak /Bartek Zborowski /PAP

"Widać pewne otrzeźwienie. Przykład włoski - współpraca z Libią, zamykanie kolejnego szlaku migracyjnego, to jest właściwy kierunek. Nie relokacja, nie otwieranie Europy, tylko uszczelnianie granic europejskich" - podkreślił w rozmowie z polskimi dziennikarzami w belgijskiej stolicy szef MSWiA.

Opublikowane na początku września przez władze w Rzymie dane wskazują na spadek liczby migrantów, którzy przedostają się z Libii do Włoch i innych krajów europejskich. Znaczne ograniczenie presji migracyjnej jest rezultatem zaangażowania libijskiej straży przybrzeżnej w walkę z przemytnikami ludzi, a także uregulowania przez MSW Włoch zasad udziału organizacji pozarządowych w operacjach patrolowania Morza Śródziemnego i prowadzenia akcji ratunkowych na morzu.

"Polska takie działania popiera konsekwentnie. My uważamy, że drogą do tego, żeby rozwiązać ten kryzys migracyjny, jest ochrona granic. Jesteśmy konsekwentni, polskie granice stanowiące zewnętrzną granicę UE są szczelne. My też jesteśmy pod presją - doskonale wiemy, że na granicy polsko-białoruskiej dochodzi do prób otworzenia tej granicy. Jest presja nie tylko ze strony migrantów, ale także chociażby Rzecznika Praw Obywatelskich czy organizacji pozarządowych, ale polska straż graniczna jest konsekwentna. Nie dopuścimy do tego, żeby ta granica została naruszona" - deklarował Błaszczak. Jak podkreślał, Polska wykazuje solidarność wobec innych państw - do dziś polscy funkcjonariusze są na granicy macedońsko-greckiej.

"Mechanizmy relokacji burzą szczelność granic"

Minister z zadowoleniem przyjął środowe słowa szefa KE Jean-Claude’a Junckera, który zapowiedział na wrzesień projekt rozwiązań dotyczących m.in. odsyłania osób niekwalifikujących się do udzielenia ochrony azylowej. "Uszczelnienie granic - tak. Odsyłanie - oczywiście. (...) Cieszę się, że argumenty konsekwentnie przedstawiane przez Polskę powoli zwyciężają" - oświadczył szef MSWiA.

Jego zdaniem uszczelnianie granic UE i zniechęcanie ludzi przed przyjazdem do Europy to właściwa droga. Zauważył, że przerzucanie migrantów to biznes dla handlarzy ludźmi i przemytników. Jak argumentował, szmuglerzy wykorzystują mechanizmy relokacji, by zachęcać potencjalnych klientów do skorzystania z ich usług. "Mechanizmy relokacji burzą szczelność granic, potęgują problem migracyjny, bo są magnesem przyciągającym kolejne fale migrantów z Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu" - przekonywał.

Szef MSWiA ma nadzieję, że Polska nie będzie musiała płacić kar, jeśli sprawa, którą wobec Polski prowadzi KE za odmowę wykonania decyzji o relokacji uchodźców, trafiłaby do Trybunału Sprawiedliwości UE. "Uważam, że rozsądek zwycięży, zdrowy rozsądek, który reprezentuje Polska. My nie chcemy stanu wyjątkowego, jaki jest we Francji" - zaznaczył. Jak dodał, z danych przedstawionych 6 września wynika, że relokacja została wykonana przez wszystkie państwa członkowskie w bardzo niewielkim zakresie. "Tylko 17 proc. osób, które miały być relokowane, zostały relokowane" - oświadczył. Jak dodał, Polska mówi o tym wprost, a inne państwa mówią jedno, a robią co innego.

Powstaje nowy szla przerzutowy?

Błaszczak krytycznie ocenił zawarty w propozycji KE stały mechanizm podziału uchodźców. "Stały mechanizm jest samobójstwem, jest czynnikiem przyciągającym kolejne fale migracji" - mówił. Kolejny raz powtórzył, że Polska chciałaby, aby decyzja w tej sprawie była podejmowana przez Radę Europejską, czyli na zasadzie jednomyślności.

Podkreślał, że legalna polityka migracyjna jest domeną narodową, a nie wspólnotową. Zauważył przy tym, że są takie państwa, które ze względów demograficznych potrzebują ludzi np. do pracy, jednak nie mogą odpowiedzialności za konsekwencje swoich działań dzielić z innymi krajami.

Błaszczak poinformował, że pojawiają się symptomy powstania nowego szlaku przerzutu migrantów przez Morze Czarne. Jak zaznaczył, proces ten jest zauważalny, dlatego zadeklarował ze strony polskiej współpracę w celu zamknięcia tego szlaku na wczesnym etapie.

Z Brukseli Krzysztof Strzępka