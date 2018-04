Błaszczak: WOT to doskonałe uzupełnienie wojsk operacyjnych

"WOT to doskonałe uzupełnienie wojsk operacyjnych" - powiedział w niedzielę szef MON Mariusz Błaszczak podczas przysięgi żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej w Morągu. "To formacja doskonale znająca teren, która ma wysokie morale i odwołuje się do etosu Armii Krajowej" - dodał.

Zdjęcie Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podczas przysięgi żołnierzy 4.Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Morągu /Tomasz Waszczuk /PAP

Szef MON podkreślił, że WOT stanowią piąty rodzaj polskich sił zbrojnych i są złożone z ludzi, którzy zdecydowali się poświęcić swój wolny czas, by przygotować się do obrony ojczyzny.

"To wojska gotowe do reakcji w sytuacji kryzysowej, bardzo silnie związane tu, z woj. warmińsko-mazurskim, z poszczególnymi powiatami, z poszczególnymi gminami; wojska, które doskonale znają teren; wojska, które stanowią doskonałe uzupełnienie wojsk operacyjnych" - zaznaczył Błaszczak.

Jego zdaniem WOT to formacja, której żołnierze mają "wysokie morale". "Wiemy, że nawet najlepiej wyposażone - w najlepszy, najnowocześniejszy sprzęt - wojsko bez morali nie obroni ojczyzny" - ocenił.

Dodał, że WOT buduje morale odwołując się do etosu Armii Krajowej, która była "ewenementem w skali światowej". "4. Warmińsko-Mazurska Brygada WOT odwołuje się właśnie do Armii Krajowej, do patronów związanych z Wileńską Brygadą AK, do tego etosu, który kształtuje naszą tożsamość narodową, tożsamość państwową" - powiedział Błaszczak.