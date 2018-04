Błaszczak: Zakładamy powrót z USA tylko z tarczą

Szef MON Mariusz Błaszczak przypomniał, że w poniedziałek polska delegacja rozpoczyna w USA negocjacje drugiej fazy programu "Wisła", którego podstawą mają być amerykańskie rakiety Patriot. Zakładamy powrót tylko z tarczą - napisał minister w niedzielę na Twitterze.

Zdjęcie Mariusz Błaszczak /Mariusz Woźniak /East News

28 marca w Warszawie podpisana została umowa sprzedaży Polsce przez USA zestawów obrony powietrznej Patriot z pociskami PAC-3 MSE i opracowywanym systemem zarządzania polem walki IBCS. Wartość kontraktu na pierwszą fazę wynosi 4 mld 750 mln dolarów (16,6 mld zł). 700 mln zł ma trafić do polskich zakładów zaangażowanych w program "Wisła". W drugiej fazie Polska zamierza kupić kolejne baterie z tańszymi pociskami i nowym, dookólnym, a nie sektorowym radarem.

Reklama

Do pierwszej z rozmów w ramach drugiej fazy ma dojść właśnie w tym tygodniu w Stanach Zjednoczonych. "Bezpieczeństwo Polaków jest niezmiennie naszym priorytetem, więc nie zwalniamy tempa w modernizacji Wojska Polskiego. Jutro delegacja rusza do USA, by negocjować II fazę programu #Wisla. Zakładamy powrót tylko z tarczą" - podkreślił Błaszczak na Twitterze.

Podstawowym zadaniem systemu Wisła, którego uzbrojeniem będą zestawy Patriot, ma być zwalczanie taktycznych rakiet balistycznych krótkiego zasięgu, w tym pocisków ze zdolnościami do manewrowania. System IBCS ma monitorować przestrzeń powietrzną, rozpoznawać typy zagrożenia (samolot, pocisk) i zwalczać go w ciągu kilkunastu sekund. W pierwszej fazie Polska kupuje pociski PAC-3 MSE przeznaczone do zwalczania pocisków balistycznych, także zdolnych do manewrowania.

Do pierwszej fazy programu należy 10 umów - pięć z rządem USA (umowa główna dostawy, dwie umowy szkoleniowe, umowa na sprzęt kryptograficzny i umowa na elementy systemu łączności Link-16) oraz pięć umów krajowych - na pojazdy Jelcz, mobilne węzły łączności, pojazdy do transportu pocisków przechwytujących, kabiny stanowisk łączności, kierowania i dowodzenia.

Dostawa dwóch baterii Patriot - które Polska otrzyma w pierwszej z dwóch zakładanych faz programu "Wisła" - jest planowana do końca roku 2022, osiągnięcie wstępnej gotowości operacyjnej ma nastąpić na przełomie 2023 i 2024 r.; płatności zostały rozłożone na lata 2018-22.

Po podpisaniu głównej umowy dostawy w pierwszej fazie programu "Wisła" planowane jest zawarcie dalszych umów z rządem USA na szkolenie, sprzęt kryptograficzny i elementy systemu łączności Link-16 oraz pięciu umów z krajowym przemysłem - na pojazdy, specjalistyczne kabiny i mobilne węzły łączności.